ريال مدريد سيتذكر اللحظات التي منحته لقب الدوري الإسباني

إعداد - مازن الريس

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وتوّج ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني للمرة الثالثة والثلاثين في مسيرته عقب تجاوز ملقا 2-0 في لا روساليدا الأحد، منهياً آمال برشلونة المترقب لهفوة من الميرنجي، لكن هذا اللقب كان طعمه مختلفاً مع إثارة منقطعة النظير خلال الموسم الذي نقلته beIN SPORTS عبر قنواتها.

وبدا ريال مدريد هذا الموسم أكثر إصراراً مع مدربه الفرنسي المميز زين الدين زيدان، حيث قاتل في جميع المباريات حتى اللحظات الأخيرة، وفي 29 نيسان/أبريل الفائت برزت إحصائية تصنيفه كأكثر فريق يعود بالمباريات في البطولة الحالية بحصده 15 نقطة في آخر 10 دقائق من المباريات التي لعبها.

15 - @realmadriden have won 15 points in the last ten minutes of the games, the most in La Liga this season (Sevilla 11). Heroic pic.twitter.com/hHdy0Aj3Lr — OptaJose (@OptaJose) April 29, 2017

واقتنص ريال مدريد العديد من المباريات في الأوقات القاتلة لكن أبرزها، هي المباريات الخمس الآتية التي نذكرها هنا بحسب أهميتها:

1 – تعادل ريال مدريد مع برشلونة 1-1 في 3 ديسمبر 2016 جاء بفضل استثمار سيرجيو راموس لركلة حرة مباشرة نفذها الكرواتي لوكا مودريتش مع الدقيقة التسعين مدركاً التعادل أمام منافسه المباشر على اللقب.

2 – تعادل ريال مدريد على أرضه في مباراته مع لاس بالماس 3-3 في 1 أذار/مارس منحه نقطة ذات مفعول كبير على المستوى النفسي والرقمي، حيث كان متأخراً 3-1 ويلعب منقوصاً إثر طرد الويلزي بيل (47) لكنه عدّل بفضل هدفي نجمه الأوحد رونالدو (86 من ركلة جزاء و89).

3 – التعامل مع أتلتيك بيلباو دائماً ما يكون صعباً، لكن ألفارو موراتا وجد حلاً مع الدقيقة الثالثة والثمانين لدفاع الفريق الباسكي في المباراة التي انتهت لصالح ريال مدريد 2-1 في الثالث والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر.

4 – جلب الموهوب إيسكو ثلاث نقاط بطعم مختلف لفريقه ريال مدريد ومعشوقه زيدان أمام سبورتينج خيخون 3- 2 في 15 نيسان/أبريل، إيسكو سجّل هدف الفوز مع الدقيقة 90 أيضاً في تشكيلة من البدلاء.

5 – هدف البرازيلي مارسيلو (86) أمام فالنسيا في 29 نيسان 2-1 كان أحد أهم أسباب تتويج ريال مدريد مع لعبه المباريات المتبقية بضغط نفسي أقل، حيث كان يلعب كل لقاء مع احتمالين الفوز أو التعادل.