ريال مدريد سيتذكر اللحظات التي منحته لقب الدوري الإسباني
خمسة أهداف كانت حاسمة في مسألة مصير ذهاب لقب الدوري الإسباني إلى ريال مدريد، تناوب على تسجيلها لاعبين مختلفين أبرزهم رونالدو وراموس.
إعداد - مازن الريس
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وتوّج ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني للمرة الثالثة والثلاثين في مسيرته عقب تجاوز ملقا 2-0 في لا روساليدا الأحد، منهياً آمال برشلونة المترقب لهفوة من الميرنجي، لكن هذا اللقب كان طعمه مختلفاً مع إثارة منقطعة النظير خلال الموسم الذي نقلته beIN SPORTS عبر قنواتها.
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ريال مدريد زيدان تعامل بدهاء مع رونالدو لاقتناص الدوري الإسباني
وبدا ريال مدريد هذا الموسم أكثر إصراراً مع مدربه الفرنسي المميز زين الدين زيدان، حيث قاتل في جميع المباريات حتى اللحظات الأخيرة، وفي 29 نيسان/أبريل الفائت برزت إحصائية تصنيفه كأكثر فريق يعود بالمباريات في البطولة الحالية بحصده 15 نقطة في آخر 10 دقائق من المباريات التي لعبها.
واقتنص ريال مدريد العديد من المباريات في الأوقات القاتلة لكن أبرزها، هي المباريات الخمس الآتية التي نذكرها هنا بحسب أهميتها:
1 – تعادل ريال مدريد مع برشلونة 1-1 في 3 ديسمبر 2016 جاء بفضل استثمار سيرجيو راموس لركلة حرة مباشرة نفذها الكرواتي لوكا مودريتش مع الدقيقة التسعين مدركاً التعادل أمام منافسه المباشر على اللقب.
2 – تعادل ريال مدريد على أرضه في مباراته مع لاس بالماس 3-3 في 1 أذار/مارس منحه نقطة ذات مفعول كبير على المستوى النفسي والرقمي، حيث كان متأخراً 3-1 ويلعب منقوصاً إثر طرد الويلزي بيل (47) لكنه عدّل بفضل هدفي نجمه الأوحد رونالدو (86 من ركلة جزاء و89).
3 – التعامل مع أتلتيك بيلباو دائماً ما يكون صعباً، لكن ألفارو موراتا وجد حلاً مع الدقيقة الثالثة والثمانين لدفاع الفريق الباسكي في المباراة التي انتهت لصالح ريال مدريد 2-1 في الثالث والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر.
4 – جلب الموهوب إيسكو ثلاث نقاط بطعم مختلف لفريقه ريال مدريد ومعشوقه زيدان أمام سبورتينج خيخون 3- 2 في 15 نيسان/أبريل، إيسكو سجّل هدف الفوز مع الدقيقة 90 أيضاً في تشكيلة من البدلاء.
5 – هدف البرازيلي مارسيلو (86) أمام فالنسيا في 29 نيسان 2-1 كان أحد أهم أسباب تتويج ريال مدريد مع لعبه المباريات المتبقية بضغط نفسي أقل، حيث كان يلعب كل لقاء مع احتمالين الفوز أو التعادل.