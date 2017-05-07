ريال مدريد بات أقرب من برشلونة للفوز بلقب الدوري الإسباني بعد الكلاسيكو

مازن الريس

مع آخر مراحل الدوري الإسباني، وتخطي ريال مدريد للفترة الأصعب بعد الكلاسيكو، فقد بات رفاق رونالدو أقرب من برشلونة للتتويج باللقب، خاصة وأنّهم خرجوا من خسارة البرنابيو ومعركة أبطال أوروبا بأفضل طريقة ممكنة.

وأسهم فوز ريال مدريد على ديبورتيفو لاكورونيا 6-2 وفالنسيا 2-1 وغرناطة 4-0 واجتيازه لموقعة أتلتيكو مدريد 3-0 في منحه الأفضلية على منافسه برشلونة قبل أسبوعين فقط من انتهاء مباريات الدوري الإسباني لهذا الموسم.

خرج من خسارة برشلونة

وكان التحدي الأبرز لرجال الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد هو كيفية الخروج من الحالة النفسية السيئة إثر خسارة الكلاسيكو 3-2 في سانتياغو برنابيو، وقد نجح ريال مدريد باختباراته الثلاثة التالية في الليغا، بتجاوز ديبورتيفو لاكورونيا وغرناطة بتشكيلة من البدلاء، وحسم لقاء فالنسيا بينهما بصعوبة 2-1.

برشلونة بدوره لعب مباريات أصعب من ريال مدريد لكنه حصد ثلاثة انتصارات أكثر إقناعاً على أوساسونا وإسبانيول وفياريال 7-1 و3-0 و4-1 على التوالي.

ثلاث مباريات نهائية

من حسن حظ ريال مدريد أنّ مباراته الأولى بعد لقاء الأربعاء أمام أتلتيكو مدريد، ستكون ضد إشبيلية في مدريد، وقد أسهم فوز برشلونة على فياريال في جعل المباراة تحصيل حاصل بالنسبة للضيف إشبيلية، حيث يتفوق الأندلسي بفارق ست نقاط على فياريال ويكفيه التعادل مع ضيفه أوساسونا بالمرحلة الأخيرة كي يضمن تواجده في أبطال أوروبا الموسم المقبل مع ابتعاده عن المركز الثالث.

وسيحط ريال مدريد بعد لقاء إشبيلية مباشرة رحاله في أرض سلتا فيغو كي يلتقي معه في لقاء مؤجل من المرحلة الحادية والعشرين قبل اللعب مع مضيفه ملقا بالمرحلة الأخيرة، ولا يملك الفريقان أيّ طموحات أوروبية أو حسابات مرتبطة بالهبوط.

ويكفي ريال مدريد خطف فوزين وتعادل من آخر ثلاث مباريات كي يحسم اللقب، حتى وإن انتصر برشلونة في مباراتيه مع مضيفه لاس بالماس وضيفه إيبار في مباراتين مشابهتين لسلتا فيغو وملقا من حيث درجة الصعوبة.

موقعة أتلتيكو أتت بمفعول عكسي

الرهان الأبرز بالنسبة لعشاق برشلونة كي يتعثر ريال مدريد ارتبط بوجود مباراتين قويتين في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، لكن بطل أوروبا حسم الموقعة الأولى بالثلاثة بفضل نجمه الذي استعاد بريقه مؤخراً رونالدو، وباتت مباراة العودة في فيسنتيي كالديرون تحصيل حاصل منطقياً.

قائمة ريال مدريد جاهزة

وسيستفيد ريال مدريد من عودة البرتغالي بيبي من الإصابة في الأيام المقبلة لتزداد خيارات تغطية غياب كارفاخال، وكذلك الحال بالنسبة للبرتغالي كوينتراو الغائب عن معظم فترات الموسم والبرازيلي دانييلو ذو المستوى المتذبذب خاصة وأنّ الأخيرين قاما بصناعة هدفين أمام غرناطة السبت.

وفعلياً لن يفتقد ريال مدريد سوى كارفاخال وبيل في "معاركه" المتبقية، وهو يملك كافة أسلحته لحسم الجولات القادمة، بالترافق مع استمرار تطور موراتا وأسينسيو وعودة خاميس القوية، وهو ما يقربه كثيراً من حسم لقب الدوري الإسباني، دون إنكار احتمال حدوث المفاجآت.