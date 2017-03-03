ريال سوسيداد يخطف المركز الرابع من أتلتيكو مؤقتاً

وتقدم ريال سوسييداد في الدقيقة العاشرة عبر جون باوتيستا، بيد أن فرحته لم تدم سوى 6 دقائق حيث أدرك المدافع الدولي الجزائري عيسى ماندي التعادل لأصحاب الارض، وعاد بعدها ريال سوسييداد بعشرة دقائق للتقدم مجدداً عن طريق تشابيير برييتو (26).

وأدرك المهاجم البارغوياني أنطونيو سارابيا التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 65، لكن الكلمة الأخيرة كانت للضيوف حيث سجل برييتو هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة 72.

ورفع ريال سوسييداد رصيده إلى 48 نقطة وارتقى إلى المركز الرابع مؤقتاً بفارق نقطتين أمام أتلتيكو مدريد الذي يستضيف فالنسيا بعد غد الأحد، فيما تجمد رصيد ريال بيتيس عند 27 نقطة في المركز الرابع عشر، وبات مهدداً بالتراجع إلى المركز الخامس عشر في حال فوز ملقة على مضيفه أتلتيك بلباو الأحد أيضاً.