على ملعب "سانتياغو برنابيو" وأمام 59 ألف متفرج، استهل بلباو المباراة بعد أن خسر أخر 12 مباراة له في عقر دار ريال واستقبل 44 هدفاً.

وكاد ريال يسجل مبكرا عبر رونالدو لكن رأسية افضل لاعب في العالم خمس مرات ارتدت من العارضة، بعد عرضية من الظهير الايمن داني كارباخال (9).

لكن الرد كان قاسيا من بلباو عندما سجل المهاجم اينياكي وليامس هدف الافتتاح والسابع له هذا الموسم، بكرة ساقطة ذكية من فوق الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس (14).

حاول الظهير البرازيلي مارسيلو الرد بتسديدة قوية من خارج المنطقة (19)، ثم رمى ريال بثقله وحصل على عدة محاولات لرونالدو وكارباخال وأخطرها لماركو اسنسيو بتسديدة قريبة من القائم الأيمن (43)، في ظل صمود الحارس كيبا اريسبالاغا الذي تردد ان ريال كان يرغب بضمه مطلع الموسم.

وفي الشوط الثاني، حصل بلباو على فرصة نادرة لتعزيز النتيجة وتسديدة خطيرة لراوول غارسيا ارتدت من العارضة (64). لكن الكرواتي لوكا مودريتش انقذ فريقه بتسديدة ارضية من خارج المنطقة تابعها رونالدو بكعبه من مسافة قريبة في الشباك (87). وهذا الهدف الـ22 لرونالدو في 12 مباراة.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث برصيد 68 نقطة بينما يحتل بلباو المركز الثالث عشر برصيد 40 نقطة.

تفاصيل اللقاء:

هدف لريال مدريد: الكرواتي لوكا مودريتش يسدد كرة قوية يلمسها رونالدو بقدمه ويضعها داخل المرمى معلنا عن هدف تعديل الكفة.

- فرصة سانحة لبلباو لمضاعفة النتيجة: في مناسبة اولى يتدخل كارفخال ويصد كرة كانت في طريقها الى المرمى وفي المحاولة الثانية تكفلت العارضة الافقية برد تسديدة راوول غارسيا.

-رونالدو يسقط داخل منطقة الجزاء ويطالب بركلة جزاء لكن الحكم راى عكس ذلك.

-اشارة انطلاق الشوط الثاني من مباراة ريال مدريد وضيفه بلباو.

نهاية الشوط الاول من المواجهة بين ريال مدريد وضيفه اتلتيك بلباو بتخلف اصحاب الارض بهدف دون رد سجله اللاعب ويليامز.

-الضغط المدريدي يتواصل على دفاع بلباو من اجل تعديل النتيجة، وكاد ماركو اسينسيو ان يحقق ذلك لكن تسديدته مرت قريبة من مرمى الضيوف.

-فاسكيز بمهارة يرواغ دفاع بلباو ويمرر لرونالدو داخل منطقة الجزاء لكن الحارس مجددا يؤكد صحوته امام هجوم الميرينغي.

- كروس ينفذ ركلة حرة تلقاها الفرنسي فاران براسه وسددها نحو المرمى لكن الحارس أريزابالاغا كان يقظا وتصدى للكرة.

- هدف بلباو الاول: سجل ايناكي ويليامز هدف السبق لبلباو (14).

- رونالدو يحاول مجددا النيل من شباك كيبا أريزابالاغا حارس مرمى بلباو لكن تسديدته مرت جانبية.

فرصة خطيرة: ريال مدريد يرد بقوة على هجمة الفريق الضيف بواسطة رونالدو الذي سدد برأسه لكن العارضة الافقية لفظت كرته.

- كيلور نافاس ينقذ مرماه من هدف اول بعد تصديه للمحاولة الهجومية الخطيرة لاتلتيك بلباو عبر إينييغو مارتينيز.

- الحكم خوان مارتينيز مونيرو يطلق اشارة انطلاق المباراة على ملعب سانتياغو بيرنابيو.

تشكيلة ريال مدريد

ارقام قبل المواجهة

- فشل ريال مدريد في الفوز في 11 مباراة مختلفة في البرنابيو هذا الموسم في جميع المنافسات (ت 6 خ 5) – أسوأ حصيلة موسمية له منذ 1999/2000 (14).

- لم يخسر ريال مدريد في آخر 6 مباريات لعبها على أرضه في الليغا (ف 5 ت 1) مسجلاً مجموع 26 هدفاً.

- خسر أثليتيك في آخر 12 زيارة له إلى البرنابيو متلقياً مجموع 44 هدفاً – أسوأ سلسلة له هناك.

- فاز أثليتيك مرة واحدة فقط في آخر 7 مباريات لعبها خارج أرضه في الدوري (ت 2 خ 4).

- حصد أثليتيك 39 نقطة هذا الموسم في الليغا – أسوأ حصيلة له في هذه المرحلة من الموسم منذ 2012/2013 (36).

- خاض راؤول غارسيا مباريات أمام ريال مدريد في الليغا دون تسجيل أكثر من أمام أي فريق آخر (20).

- ساهم غارث بايل في إحراز الأهداف في كل من آخر 3 مباريات لعبها في الدوري (سجل 3 صنع 1).

- سجل ك. رونالدو 16 هدفاً في 17 مباراة لعبها أمام أثليتيك في الدوري لكنه لم يسجل في آخر 3 لقاءات.

- لم يخسر زيدان في 4 مباريات خاضها كمدرب أمام أثليتيك في الليغا (ف 3 ت 1).