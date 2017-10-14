رونالدو ينقذ ريال مدريد من التعادل في أرض خيتافي

وكانت المباراة متجهة إلى التعادل قبل أن يسجل رونالدو هدفه الأول في البطولة هذا الموسم قبل خمس دقائق من النهاية.

يذكر أن رونالدو أوقف خمس مباريات في بداية الموسم بعد طرده ثم قيامه بدفع الحكم في ذهاب الكأس السوبر ضد برشلونة منتصف آب/أغسطس.

وكان الفرنسي كريم بنزيمة افتتح التسجيل لريال في الدقيقة 39، وهو هدفه الأول أيضًا في مشاركته الأولى بعد عودته من إصابة أبعدته شهراً عن الملاعب.

لكن خورخي مولينا أدرك التعادل لخيتافي في الدقيقة 56.

وجاء فوز ريال في مباراته رقم 100 بإشراف نجمه السابق الفرنسي زين الدين زيدان الذي حقق مع الفريق نتائج ممتازة بقيادته إلى لقب دوري أبطال أوروبا في النسختين الأخيرتين، ولقب الدوري الإسباني في الموسم المنصرم.

وانفرد ريال مدريد مؤقتاً في المركز الثاني برصيد 17 نقطة، بفارق أربع نقاط خلف غريمه برشلونة المتصدر الذي يحل مساء ضيفاً على أتلتيكو مدريد في مباراة قمة.

وكان أتلتيك بلباو فاجأ ضيفه إشبيلية وتغلب عليه 1-صفر ليفقد مركز الوصافة.

وسجل ميكل فيسغا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 43، على عكس مجريات اللعب التي كانت تميل لصالح الضيوف.

وتجمد رصيد إشبيلية عند 16 نقطة بفارق خمس نقاط عن المتصدر برشلونة ونقطة خلف ريال مدريد، فتراجع إلى المركز الثالث مؤقتاً بانتظار مباراتي فالنسيا (15) مع ضيفه ريال بيتيس، وقمة أتلتيكو (15) وبرشلونة.

ورفع بلباو في المقابل رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثامن.