رونالدو يقرر الرحيل عن ريال مدريد حسب صحيفة ريكورد البرتغالية

ووفق الصحيفة فإن قرار رونالدو الرحيل عن ريال مدريد لا رجعة فيه وذلك بسبب الوعود التي لم يلتزم بها رئيس النادي فلورنتينو بيريز تجاه نجم الفريق والتي لم يحسن فيها من العقد الذي يربط كريستيانو رونالدو بالنادي.

وأكد خورخي مينديز وكيل رونالدو الذي اجتمع مؤخرا بالمدير العام للنادي خوسيه أنخيل سانشيز أن ريال مدريد لا يريد التفاوض بخصوص تجديد عقد نجم الفريق كريستيانو رونالدو.

اخر اخبار النجم كريستيانو رونالدو :

للاطلاع على الباقات والمزايا العديدة والعروض الخاصة الكثيرة اضغط هنا وللاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.

لتحميل تطبيق beIN CONNECT لنظام ANDROID إضغط هنا

لتحميل تطبيق beIN SPORTS لنظام ANDROID إضغط هنا

لتحميل تطبيق beIN CONNECT لنظام IOS إضغط هنا

لتحميل تطبيق beIN SPORTS لنظام IOS إضغط هنا

كما يمكنكم متابعتنا على صفحات التواصل الإجتماعي: