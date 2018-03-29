رونالدو خارج حسابات ريال مدريد أمام لاس بالماس !

الصحيفة قالت إن مهاجم ريال مدريد قرر أخذَ قسط من الراحة بعد خوضه مباراتين في ظرف أربعة أيام مع المنتخب البرتغالي. ويرغب رونالدو في أن يبلغ مواجهة يوفنتوس الأسبوع المقبل في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال وهو في قمة لياقته البدنية.

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