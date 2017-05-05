رونالدو وميسي: الدوري الإسباني سيحسم صراع الكرة الذهبية

مازن الريس

وأجبر البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي العالم أجمع على التفكير بأسئلة مفادها، ماذا بعد وإلى متى وهل من منافس؟ وأجوبة تتلخص بـ: "رونالدو وميسي سيتنافسان على جائزة أفضل لاعب في العالم مرة جديدة، وهناك المزيد ليقدماه، ولا أحد يعرف فترة توقف إبداعهما، أما عن المنافس فليس موجوداً، (حالياً على الأقل)".

رونالدو ردّ سريعاً على ميسي

رونالدو ردّ على تألق ميسي في الكلاسيكو وآخر مباراتين في الدوري الإسباني أمام أوساسونا وإسبانيول بسرعة كبيرة، عندما تفجّرت موهبته في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام أتلتيكو مدريد بتسجيله ثلاثية تاريخية قرّبت ريال مدريد من النهائي إثر انتصاره (3-0).

ويبدو ميسي أكثر فاعلية من رونالدو في الدوري الإسباني خاصة وأنّه هداف المسابقة بـ33 هدفاً مقابل 20 للدون رونالدو، لكن وصول الأخير إلى هذا الدور المهم من مسابقة أبطال أوروبا منحه الوقوف في ذات الكفة التي يوجد بها ميسي، إلا أنّ الحسم سيكون مع التتويج بلقب الدوري الإسباني.

"بعد اعتزال رونالدو وميسي لن نشاهد أحد اللاعبين يسجل خلال موسم أكثر من فريق بأكمله، لن يكون الهاتريك في مباراة عظيمة أمراً عادياً كما يحدث الآن، ستمر الأرقام التي حطماها على أجيال كاملة دون تغيير".

الدوري الإسباني مشتعل

ويتساوى ريال مدريد وبرشلونة بعدد النقاط على قمة هرم الدوري الإسباني (81 نقطة)، لكن امتلاك ريال مدريد لمباراة أقل يجعله أقرب للفوز باللقب خاصة وأنّ تعثره بالتعادل في واحدة من مبارياته الأربع المتبقية لن يؤثر على حصده لليغا حتى وإن انتصر برشلونة بجميع مبارياته.

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ومن المتوقع أن يغيب رونالدو عن لقاء ريال مدريد ومضيفه غرناطة لامتلاكه أربعة إنذارات صفراء وسيريحه زيدان خوفاً من تلقيه إنذاراً خامساً يكلفه الحرمان من مواجهة إشبيلية الصعبة والذي يقاتل على المركز الرابع المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا في الأسبوع القادم، لكن ميسي تنتظره مواجهة معقدة أمام فياريال الذي يحاول منافسة إشبيلية أيضاً على التأهل إلى أبطال أوروبا.

المنافسة بين رونالو وميسي

وارتفعت أسهم رونالدو كثيراً عقب حسمه ربع نهائي أبطال أوروبا أمام بايرن ميونيخ الألماني ذهاباً وإياباً بتسجيله خمسة أهداف من أصل أهداف فريقه الستة (2-1 و4-1)، في الوقت الذي قال به ميسي كلمته في الكلاسيكو ولقاء أوساسونا بتسجيله ثنائيتين 3-2 و7-1 على التوالي وصناعة هدف في الديربي ضد إسبانيول 3-0.

وانحصرت المنافسة مرة جديدة بين رونالدو وميسي على جائزة أفضل لاعب في العالم نظراً لغياب المنافس الحقيقي لهما هذا الموسم، حيث إنّ الأرجنتيني باولو ديبالا لا يقدم ذاك الأداء المبهر في الدوري الإيطالي كما يفعل رونالدو ميسي في الليغا، حتى البرازيلي نيمار والأوروغوياني سواريز يعيشان في ظل ميسي زميلهما في برشلونة هذا الموسم.

وفي الحديث عن الأسماء الأخرى نجد الفرنسي مبابي صغيراً على التنافس على الجائزة الفردية الأهم، بينما ابتعد مواطنه غريزمان لاعب أتلتيكو مدريد مرة جديدة عن اللقب، وأخيراً فإنّ غياب البلجيكي هازارد عن المشاركة مع تشيلسي في مسابقة أوروبية جعل حظوظه شبه منتهية.

حظوظ الفوز بلقب الليغا

وبقي لريال مدريد أربع مباريات ثلاث منها صعبة جداً بعد لقاء غرناطة، حيث سيواجه إشبيلية في سانتياغو برنابيو ومن ثم يسافر ليلعب أمام ملقا، علماً أنّ مباراته المؤجلة أمام مضيفه سلتا فيغو لم يحدد موعدها الرسمي حتى الآن سواء في موقع ريال مدريد أو موقع الدوري الإسباني.

من جهة برشلونة فإنّ أهم مبارياته وأكثرها تعقيداً ستكون على أرضه أمام فياريال، قبل أن يحل ضيفاً على لاس بالماس ويستضيف إيبار أخيراً.

ومع حسم مسألة لقب الدوري الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة رسمياً إثر ابتعاهما بفارق 10 نقاط عن أتلتيكو مدريد مع بقاء ثلاث مباريات للأخير فقط، فإنّ وجهة الدوري الإسباني ستحدد بشكل كبير طريقة الكرة الذهبية، خاصةّ وأن البطولات الدولية الكبيرة ستكون غائبة هذا الصيف (باستثناء كأس القارات)، كما أنّ بدايات الموسم نادراً ما اعتبرت معياراً.