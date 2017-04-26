رونالدو وكروس خارج تشكيلة ريال مدريد

وفي ظل جدول المباريات المزدحم للفريق المنافس في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، اتبع زيدان سياسة المداورة بين اللاعبين خلال الأسابيع الأخيرة.

ويغيب عن صفوف الريال في مباراة اليوم أيضاً، النجم الويلزي غاريث بيل بسبب الإصابة والقائد سيرخيو راموس بسبب الإيقاف.

وكان زيدان قد أراح رونالدو أيضاً في الأسابيع الأخيرة خلال مباريات ريال أمام إيبار وليغانيس وسبورتينغ خيخون، وقد حقق الريال الفوز في المباريات الثلاث.

ونشر ريال مدريد بياناً اليوم الأربعاء كشف عن غياب رونالدو وكروس عن التشكيلة في مباراة اليوم أمام لاكورونا صاحب المركز السادس عشر.

وذكرت شبكة "إي.إس.بي.إن" إنه يتوقع عودة رونالدو وكروس لتشكيلة ريال في مواجهة فالنسيا يوم السبت المقبل، كما ينتظر أن يدفع زيدان بأقوى تشكيلة لديه في المباراة المقررة أمام أتلتيكو مدريد يوم الثلاثاء المقبل في ذهاب الدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا.