رونالدو الأفضل في تاريخ الدوريات الأوروبية الكبرى

وافتتح رونالدو التسجيل في مباراة فريقه مع ضيفه فالنسيا في المرحلة 35 من الليغا، فحطم رقم الانكليزي جيمي غريفز (366 هدفا).

وأصبح رونالدو على بعد 4 أهداف من الوصول الى حاجز 400 هدف مع ريال مدريد في جميع المسابقات.

وفي المجمل، سجل أفضل لاعب في العالم أربع مرات 3 أهداف مع سبورتينغ لشبونة البرتغالي، 84 هدفا مع مانشستر يونايتد الانكليزي و280 هدفا مع ريال مدريد.

وسجل غريفز (77 عاما) 366 هدفا في 528 مباراة مع تشلسي، ميلان الإيطالي، توتنهام ووست هام بين 1957 و1971. وكان غريفز في عداد منتخب انكلترا عندما احرز لقبه العالمي الوحيد في 1966، بيد انه اصيب وحل بدلا منه جيف هيرست الذي سجل ثلاثية في النهائي أمام المانيا الغربية (4-2 بعد التمديد).

في المقابل، يملك الارجنتيني ليونيل ميسي غريم رونالدو 345 هدفا سجلها جميعها مع برشلونة في الدوري.

ويمتلك رونالدو (32 عاما) الرقم القياسي ايضا في دوري ابطال أوروبا (101) متقدما على ميسي (94).