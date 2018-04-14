متابعة: مازن الريس

انتصر برشلونة على ضيفه فالنسيا 2-1 السبت في المرحلة الثانية والثلاثين من مسابقة الدوري الإسباني ليعود إلى سكة الانتصارات إلا أنّ أهداف وملخص مباراة برشلونة وفالنسيا تركت المزيد من علامات الاستفهام على فالفيردي.

وسجّل أهداف برشلونة وفالنسيا كلّ من لويس سواريز وأومتيتي (15 و51) لصالح المضيف ورد فالنسيا بهدف باريخو من ركلة جزاء (87).

وكانت مباراة برشلونة وفالنسيا غنية بالفرص وسط إصرار صاحب الأرض والضيف على الخروج بالنقاط الثلاث، ولعب تير شتيغن ونيتو دوراً بارزاً في عدم تلقي المزيد من الأهداف.

حقق برشلونة أفضل بداية له دون خسارة في الدوري الإسباني في موسم واحد (32 مباراة).

برشلونة حطم رقم ريال سوسيداد كأطول سلسلة دون هزيمة بوصوله للمباراة 39 في الليغا بلا خسارة.

وابتعد برشلونة في المركز الأول ليقترب كثيراً من لقب الدوري الإسباني.

أحداث مباراة برشلونة وفالنسيا

البرتغالي غونزالو غيديس كاد يفاجئ برشلونة مع الدقيقة الرابعة بتسديدة خادعة تصدى لها الألماني تير شتيغن ببراعة.

مينا يحاول المباغتة ودفاع برشلونة في المكان المناسب (8).

أخطر فرص برشلونة تأتي من جوردي ألبا الذي يسدد من زاوية ضيقة والحارس يتصدى (14).

الأوروغوياني لويس سواريز يستغل تمريرة البرازيلي كوتينيو الرائعة ويفتتح التسجيل (15).

تير شتيغن في المرة الأولى وبوسكيتس في الثانية يقفان بوجه تسديدتي غيديس والتقدم يبقى لصالح المتصدر 1-0 مع انتصاف الشوط الأول.

الألماني تير شتيغن يصحح الخطأ الفادح الذي ارتكبه في التمرير وتصدى ببراعة بمساعدة العارضة لتسديدة رودريغو (24).

الأرجنتيني ليونيل ميسي يظهر من خلال ضربتي رأس دون خطورة (32).

اسم تير شتيغن يظهر مرة أخرى إثر حرمانه رودريغو من إدراك التعادل (43) لينتهي الشوط بتقدم كتيبة فالفيردي.

الشوط الثاني من مباراة برشلونة وفالنسيا

الفرنسي أومتيتي يضيف الهدف الثاني لصالح برشلونة بعد دقيقتين من ارتكابه خطأ فادح كاد يكلف برشلونة التعادل لولا تدخل بيكيه (52).

كوتينيو كاد يسجل أحد أجمل أهداف الدوري الإسباني بتسديدة قوية انحرفت سنتيمترات قليلة عن المرمى (59).

تسديدة رائعة من ميسي تخطئ مرمى فالنسيا (65).

باريخو يرد على ميسي بتسديدة قوية من خارج المنطقة أيضاً تمر فوق عارضة مرمى برشلونة.

الاستعراض مستمر في مباراة برشلونة وفالنسيا ونيتو يحرم إنييستا من تسجيل هدف بمقصية جميلة (70).

ميسي مستمر في محاولة إضافة هدف برشلونة الثالث وتسديدته القوية تخطئ المرمى (78).

باريخو يذلل الفارق من ركلة جزاء (87).

دينيس سواريز يهدر هدف برشلونة الثالث من انفراد تام في الوقت بدل الضائع.

القائمة الرسمية قبل مباراة برشلونة وفالنسيا