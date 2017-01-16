راموس "المخطئ" كان هادئاً رغم الصافرات

هُمام كدر

راموس الذي تسبب بأول هدف عكسي في تاريخه بالليغا، عاش ضغوطات كبيرة، قبل مباراة ريال مدريد ومستضيفه إشبيلية، من خلال صافرات جماهير الفريق الأندلسي.

ضغطٌ بدأ هذا الموسم بتوقيعه على هدف التعادل القاتل (2-2) في مرمى سيرخيو ريكو في كأس السوبر الأوروبية (فاز ريال 3-2)، ثم تجدّد بالهدف الذي سجله في مباراة إياب كأس الملك السابقة (3-3)، ووصل ذروته حين سجل اللاعب رأسيةً بالخطأ في مرمى زميله كيلور نافاس.

كتبت هذه المشجعة، مستذكرةً يد مارادونا "راموس أنت رأس ريال مدريد، أعطني قميصك".

ورغم اعتياده على مثل هذه الصافرات سواء في الأندلس أو في ملاعب أخرى، إلا أن روح الفريق الملكي راموس لم يخفِ أمنياته "باستقبال مختلف" في ملعب رامون سانشيز بيزخوان.

أمنيات لم تتحقق البتة، لأن جماهير إشبيلية اعتبرت أن لاعبها السابق لم يراعِ مشاعرها حين احتفل بالإشارة إلى اسمه، بعد هدف كأس الملك الأسبوع الماضي، فجهزت له أمسية "غير هادئة" ليلة الأحد، ما اضطر راموس للتخلف عن رفاقه حين وصلوا الملعب مفضلاً الدخول من الباب الخلفي.

ربما لعبت هذه الصافرات دوراً -ولو جزئياً- بوضعه الكرة في مرماه بهذه الطريقة التي ألَفها راموس، ولكن أمام الفرق المنافسة، حين كانت له أدوار البطولة في مناسبات عديدة أعاد فيها فريقه ريال مدريد إلى السكة الصحيحة، لكن اللاعب الملكي بقي هادئاً حتى في تصريحاته بعد المباراة.

أمام هذه الضغوطات الهائلة لاعب إشبيلية السابق وقبل أن تبدأ قمة الليغا أمس، ذهب إلى إحدى المشجعات وأعطاها قميصه ثم خاض واحدة من أصعب مباريات الميرنغي للموسم الحالي، سجل في مرماه وخسر في الثواني الأخيرة، لكنه بقي فخوراً بما فعل مع رفافه طوال الموسم، تجّسد ذلك بتصريحه لموقع متصدر الليغا الرسمي حين قال: "أعود إلى مدريد وأنا مليءٌ بالفخر على الصعيدين الفردي والجماعي، إننا رغم الهزيمة، لا نزال نعتمد على أنفسنا للفوز باللقب، فنحن في الصدارة، الآن يجب أن نمضي قدماً ونبدأ التفكير بمباراة كأس الملك".

يلتقي ريال مدريد ضيفه سلتا فيغو في ذهاب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا يوم الأربعاء القادم، بينما يلتقي غريمه حامل اللقب برشلونة مع مستضيفه ريال سوسييداد يوم الخميس في الدور ذاته.