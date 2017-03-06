ديبورتيفو ألافيش يخدم برشلونة وريال بإيقاف إشبيلية

وحرم الفريق الصاعد من دوري الدرجة الثانية ضيفه من نقطتين في غاية الأهمية في طريق صراعه على اللقب، عندما تعادل معه الإثنين 1-1 في ختام المرحلة السادسة والعشرين.

وتقدم إشبيلية بفضل نجمه الفرنسي وسام بن يدر الذي كسر التسلل في الدقيقة الثالثة والعشرين ووضع تمريرة بابلو سارابيا في مرمى الضيوف.

وانتظر ألافيش (الفريق الوحيد الفائز على برشلونة في كامب نو بالدوري) حتى الدقيقة الخامسة والسبعين ليدرك التعادل بهدف البديل الصربي ألكسندر كاتاي حين استغل خطأ الحارس سيرجيو ريكو في الإمساك بكرة عرضية.

وصار رصيد إشبيلية 56 نقطة في المركز الثالث مبتعداً عن ريال مدريد الثاني بفارق ثلاث نقاط وبرشلونة المتصدر بفارق أربع نقاط، علماً أن ريال مدريد يملك مباراة مؤجلة مع سلتا فيغو.