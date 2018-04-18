خيتافي يُسقط فالنسيا بثنائية ريمي

وبعد سقوطه أمام برشلونة المتصدر الأسبوع الماضي، تجمد رصيد فالنسيا عند 65 نقطة، ويتأهل أول أربعة أندية مباشرة إلى دوري أبطال أوروبا، ما يعني أن فالنسيا قد يرضى بمركزه الحالي، في ظل الفارق الكبير مع ريال بيتيس الخامس (13 نقطة).

وساهم الفرنسي المخضرم لويك ريمي، مهاجم تشيلسي الإنكليزي السابق، بمنح خيتافي نقاط الفوز بتسجيله الهدفين (16 و49)، فيما بحث فالنسيا عن العودة في الشوط الثاني عندما قلص له هدافه رودريغو مورينو النتيجة (69). بيد أن الخفافيش عجزوا عن إدراك التعادل وأكملوا المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد دانيال باريخو (86).

وأصبح خيتافي أول فريق يسقط فالنسيا في أرضه في الدوري منذ 27 كانون الثاني/يناير الماضي.

وسقط اسبانيول السادس عشر للمباراة الثالثة على التوالي أمام إيبار الحادي عشر والذي حقق فوزه الأول في سبع مباريات بهدف دافيد لومبان (33).

وكان برشلونة المتصدر برصيد 83 تعثر الثلاثاء على أرض سلتا فيغو (2-2)، وهو الوحيد لم يخسر بعد هذا الموسم، ليرفع الفارق مع وصيفه اتلتيكو مدريد إلى 12 نقطة، علماً بأن فريق العاصمة يحل على ريال سوسييداد الخميس.

