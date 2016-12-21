خاميس رودريغيز يدرس الرحيل عن ريال مدريد

والتقطت عدسات وسائل الإعلام صوراً لنجم وسط ميدان ريال مدريد وهو يخرج أمس من أحد المطاعم في شمال العاصمة الكولومبية بوغوتا برفقة والدته بيلار روبيو، وزوجته دانيلا أوسبينا، وابنته سالومي رودريغيز.

ورغم أن اللاعب صاحب القميص رقم 10 في المنتخب الكولومبي لم يدلِ بأي تصريحات إعلامية، أكدت والدته في لقاء مع شبكة "سيتي تي في"

التليفزيونية، أنه ابنها سيقضي عطلة أعياد الميلاد مع أفراد عائلته بالكامل في مدينة ميديين الكولومبية.

وقالت روبيو في تصريحات لأحد البرامج الصباحية، الذي يذاع على قناة "سيتي تي في": "إنه متواجد في كولومبيا وسيقضي معنا عطلة أعياد الميلاد،

سنسافر إلى ميديين".

ورغم تكهن البعض بأن رحلة رودريغيز إلى إنجلترا تأتي في إطار مساعي اللاعب للرحيل عن ريال مدريد، أكدت صحيفة "التيمبو" الكولومبية أن النجم الشاب يرغب في الاحتفال برفقة شقيق زوجته، الذي يلعب لصالح آرسنال الإنكليزي، بالعام الجديد.

وتأتي رحلة رودريغيز وسط الجدل الكبير، الذي تفجر مطلع الأسبوع الجاري، بعد تتويج ريال مدريد بلقب مونديال الأندية، حيث أشار اللاعب الكولومبي إلى إمكانية رحيله إلى فريق آخر.

وقال رودريغيز، عقب المباراة النهائية لبطولة كأس العالم للأندية يوم الأحد الماضي، وهي المباراة، التي لم يشارك فيها: "لا يمكنني التأكيد على استمراري، لدي عروض وأمامي سبعة أيام للتفكير".

وأضاف: "أشعر بالسعادة في ريال مدريد ولكن أرغب في اللعب بشكل أكبر، أشعر بمرارة بسبب عدم خوض المباراة النهائية".

وأكد رودريغيز أنه يملك بعض العروض، فيما أشارت صحيفة "أس" الإسبانية إلى أن هناك خمسة فرق مهتمة بالحصول على خدمات اللاعب الكولومبي، وهي: مانشستر يونايتد وتشيلسي وإنتر ميلان وباريس سان جيرمان ويوفنتوس.