متابعة: مازن الريس

قاد إيسكو ريال مدريد إلى الفوز على مضيفه ملقا 2-1 الأحد في المرحلة الثانية والثلاثين من مسابقة الدوري الإسباني.

وبصم إيسكو على الهدف الأول وصنع الثاني للبرازيلي كاسيميرو (29 و63)، بينما جاء هدف ملقا بفضل الأوروغوياني رولان عقب خطأ فادح لباييخو (90+3) ليرتقي ريال مدريد إلى المركز الثالث بفارق نقطتين عن فالنسيا الذي سقط أمام برشلونة المتصدر السبت.

وغاب عن ريال مدريد العديد من نجومه وعلى رأسهم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الوقت الذي اقترب به ملقا من الهبوط.

أحداث مباراة ريال مدريد وملقا

ريال مدريد يهدد مبكراً بتسديدة لبنزيمة من حافة منطقة الجزاء خارج المرمى (2).

ريال مدريد عاجز عن تشكيل أي خطورة على متذيل الترتيب في أول 10 دقائق.

الكرواتي كوفاسيتش كاد يفتتح التسجيل من ضربة رأس عقب جملة تكتيكية جيدة للميرينغي (16).

ريال مدريد يبدو بعيداً عن مستواه ومن الواضح تأثره بغياب معظم عناصره الأساسية (25).

إيسكو يسجل هدفاً من ركلة حرة مباشرة جميلة في الدقيقة 29.

إيسكو اقترب من الهدف الثاني بتسديدة خادعة أخطأت المرمى (33).

أول أهداف إيسكو مع ريال مدريد من ركلة ثابتة

إيسكو أخطر لاعبي ريال مدريد والأكثر محاولة وتسديدته الجديدة بين يدي الحارس (39).

نافاس يصحح خطأ مشتركاً مع كاسيميرو وينقذ فريقه من التعادل (43).

الأوروغوياني ريكا يبعد الكرة قبل وصولها إلى كريم بنزيمة حارماً إياه من الهدف الثاني (50).

تحسن أداء ملقا بشكل ملحوظ وريال مدريد يعتمد على الهجمات المرتدة والنتيجة لا زالت تشير لتقدم ريال مدريد حتى الدقيقة 60.

كاسيميرو يبصم على الهدف الثاني لصالح ريال مدريد 63.

ريال مدريد يتحكم بالمباراة بفضل خبرته ويحافظ على تقدمه قبل ربع ساعة من النهاية.

راموس يتقدم إلى الهجوم عقب هجمة مرتدة والحارس روبرتو خيمينيس يحرمه من إضافة الهدف الثالث (86).

الأوروغوياني رولان يذلل الفارق مع اللحظان الأخيرة (90+3).

قائمة ريال مدريد وملقا الرسمية