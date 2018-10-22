كما كشف الاتحاد الإسباني أن أليخاندرو إيرنانديث سيكون الحكم المشرف على تقنية ال VAR خلال هذا الكلاسيكو المرتقبِ الأحد المقبل.

يذكر أن الحكم مارتينيث سبق له أن قاد مباراةَ برشلونة أمام ديبورتيفو ألافيس في افتتاح الموسم الجاري من الليغا، فيما كانت آخر مباراة أدارها للنادي الملكي تعود إلى مايو الماضي في ملعب سيراميكا أمام فياريال ضمن الجولة الثامنة والثلاثين من الدوري.

وهذا الكلاسيكو الثالث الذي يقوده خوسيه ماريا سانشيث بعد مباراة الإياب لكأس السوبر الإسباني 2017 في برنابيو والتي فاز فيها ريال مدريد 2-0، ثم كلاسيكو ذهاب الموسم الماضي وخسر فيه فريق المدرب زين الدين زيدان آنذاك 3-0 في سانتياغو برنابيو.

مع سانشيز مارتينيز فاز ريال مدريد بنسبة 62 في المئة من المباريات التي لعبها، مظهراً للفريق الملكي 14 ورقة صفراء وحمرواتين، واحدة ضد ماتيو كوفاسيتش في التعادل 2-2 مع فالنسيا عام 2016 والأخرى لداني كارفاخال في الهزيمة 3-0 ضد برشلونة في برنابيو الموسم الماضي.

برشلونة كان أفضل حالاً تحت قيادة سانشيز مارتينيز، حيث فاز بـ77 في المئة من مبارياته ولم يتكبد أي طرد. كانت المباراة الوحيدة التي خسرها برشلونة مع الحكم سانشيز هي مباراة العودة لكأس السوبر الإسباني 2017 ضد ريال في مدريد.