تعادل اتلتيكو يضع برشلونة على بعد نقطة من اللقب

وأهدر اتلتيكو مدريد أربع نقاط في مباراتين بعد ان كان لقي خسارة مفاجئة امام ريال سوسييداد صفر-3 في المرحلة السابقة، فبات رصيده في المركز الثاني 72 نقطة، مقابل 83 لبرشلونة الذي سيحسم اللقب في حال تعادله فقط في مباراته المقبلة.

وكان برشلونة أحرز اول القاب الموسم المحلي بتتويجه بالكأس اثر فوزه على اشبيلية بخماسية نظيفة السبت.

يستعد اتلتيكو لمباراتين مصيريتين مع ارسنال الانكليزي في نصف نهائي الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ"، فيلتقيان في لندن الخميس المقبل ذهابا، وفي مدريد في 3 ايار/مايو ايابا.

وهي البطولة الوحيدة المتبقية لاتلتيكو للمنافسة على لقبها.

واراح الارجنتيني دييغو سيميوني مدرب اتلتيكو مهاجمه الفرنسي انطوان غريزمان، وافتقد ايضا المهاجم الاخر دييغو كوستا بسبب الاصابة، فاعتمد في خط المقدمة على المخضرم فرناندو توريس.

كان الإيقاع سريعا من الطرفين بمحاولة من هنا واخرى من هناك، لكن من دون خطورة فعلية على المرميين.

وجاءت اولى الفرص الخطرة من جانب اتلتيكو في الدقيقة 25 اثر انطلاقة سريعة وكرة من الجهة اليمنى من خوانفران الى فرناندو توريس تابعها من فوق الحارس الذي خرج خرج للتصدي له لكن المدافع الجزائري عيسى مندي ابعدها قبل اجتياز خط المرمى.

واشرك سيميوني غريزمان في الشوط الثاني بدلا من الارجنتيني انخل كوريا في محاولة لتنشيط هجوم فريقه لكن السجال استمر بين الطرفين الى ان افلت مرمى حارس اتلتيكو السلوفيني يان اوبلاك من هدف في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع حين تلقى خافي غارسيا كرة من الجهة اليسرى مررها له كريستيان تيو فسددها من داخل المنطقة من دون اي رقابة قريبة جدا من القائم الايمن.

بقيت الامور على حالها في الشوط الثاني مع خطورة اكثر من جانب ريال بيتيس الذي اوقف له اوبلاك اكثر من كرة، كما اناب عنه القائم الايسر في ابعاد كرة من تيلو في الدقيقة 70.

وسنحت فرصة لاتلتيكو قبل نهاية الوقت الاصلي بخمس دقائق حين تابع ساوول نيغويز برأسه كرة وصلته من كوكي مرت الى جانب القائم الايمن.