ترتيب هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم 2017 - 2018 - رونالدو يقترب من ميسي

بعد تزعم الأرجنتيني ليونيل ميسي لجدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم 2017-2018، دخلت أسماء جديدة لمنافسته أبرزها الأوروغوياني لويس سواريز والبرتغالي كريستيانو رونالدو لكن مسألة حسم ليو للقب يبدو أنها مسألة وقت لا أكثر.

يبدو طريق ليونيل ميسي نجم برشلونة سالكاً نحو الاحتفاظ بصدارة ترتيب هدافي الدوري الإسباني في ظل تأخر غريمه في ريال مدريد كريستيانو رونالدو قليلاً عن منافسته التهديفية المعتادة منذ بداية الموسم.

رونالدو الغائب



مثّل غياب رونالدو عن المنافسة على زعامة ترتيب هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم 2017 - 2018 في مرحلة الذهاب خسارة كبيرة لمسابقة الدوري الإسباني ككل، وهو ما عانى منه ميسي أيضاً الذي تزعم الترتيب ولكن برصيد أهداف أقل من ذاك الذي كان من الممكن الوصول إليه لو كان منافسه الحقيقي في وضعه الطبيعي، إلا أن البرتغالي عاد مؤخراً فارضاً نفسه كمنافس حقيقي لليو.

وحسم ميسي صدارة ترتيب هدافي الدوري الإسباني في الموسم الفائت بتسجيله 37 هدفاً أمام سواريز 29 ورونالدو 25 ويبدو في طريقه للاحتفاظ بلقبه.