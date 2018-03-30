العربية
English
Français
دوري أبطال أوروبا
الدوري الإسباني

ترتيب هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم 2017 - 2018 - رونالدو يقترب من ميسي

من قبل
0:40 دقيقة

هل سيتصدر ميسي جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم أم أنّ زميله سواريز ومنافسه رونالدو سيخطفان اللقب في قادمات الأيام؟

بعد تزعم الأرجنتيني ليونيل ميسي لجدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم 2017-2018، دخلت أسماء جديدة لمنافسته أبرزها الأوروغوياني لويس سواريز والبرتغالي كريستيانو رونالدو لكن مسألة حسم ليو للقب يبدو أنها مسألة وقت لا أكثر.

 

 

 

يبدو طريق ليونيل ميسي نجم برشلونة سالكاً نحو الاحتفاظ بصدارة ترتيب هدافي الدوري الإسباني في ظل تأخر غريمه في ريال مدريد كريستيانو رونالدو قليلاً عن منافسته التهديفية المعتادة منذ بداية الموسم.

ترتيب هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم 2017 - 2018

ترتيب هدافي الدوري الإسباني 2017-2018

الترتيب

اللاعب

الفريق 

أهداف

1

ليونيل ميسي

برشلونة

25

2

كريستيانو رونالدو

ريال مدريد

22

3

لويس سواريز

برشلونة

21

4

 أنطوان غريزمان

أتلتيكو مدريد

17

 

رونالدو الغائب 


مثّل غياب رونالدو عن المنافسة على زعامة ترتيب هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم 2017 - 2018 في مرحلة الذهاب خسارة كبيرة لمسابقة الدوري الإسباني ككل، وهو ما عانى منه ميسي أيضاً الذي تزعم الترتيب ولكن برصيد أهداف أقل من ذاك الذي كان من الممكن الوصول إليه لو كان منافسه الحقيقي في وضعه الطبيعي، إلا أن البرتغالي عاد مؤخراً فارضاً نفسه كمنافس حقيقي لليو.

وحسم ميسي صدارة ترتيب هدافي الدوري الإسباني في الموسم الفائت بتسجيله 37 هدفاً أمام سواريز 29 ورونالدو 25 ويبدو في طريقه للاحتفاظ بلقبه.

زازا رونالدو ريال مدريد برشلونة ترتيب هدافي الدوري الإسباني ترتيب هدافي الدوري الاسباني على مر التاريخ