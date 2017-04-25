بين "متوحد" و"قائد تائه".. ميسي انفجر في الكلاسيكو

هُمام كدر

كان من النادر أن نرى ميسي يتحدّى جماهير الفريق المنافس باحتفال مُستفز، حتى لو كان ذلك في نهائي أبطال أوروبا أو في الكلاسيكو، صحيح أنه لم يكن بارداً في احتفالاته سابقاً، لكنه أيضاً لم يكن ذلك المُتحدي.

فرحة البرغوث في سانتياغو برنابيو لم تستفز جماهير مدريد لكنها أيضاً لم تكن من "مألوف ميسي". احتفالٌ جاء ليكمل ما انفجر بداخله في الريمونتادا الشهيرة قبل نحو شهر ونصف حين ذهب على نحو مفاجئ إلى الجماهير، والتحم معها مُخرجاً ما عاشه من ضغوطات جراء الخسارة المُذلة في باريس.

وفي مدريد الأمر كان مشابهاً ليس في شكل الاحتفال بل في مضمون دوافعه، الرجل الذي لطالما عُرف بهدوئه، ذهب في الثانية الأخيرة خالعاً قميصه ومقدّما إياه في وجه الملكيين المصدومين من خسارة فريقهم في الرمق الأخير.

مالذي قصده ميسي؟ هل أراد أن يقول لجماهير مدريد "أنا من أنقذ فريقي"، أم لجماهير برشلونة: "نحن لم ننتهِ بعد"... أم لكل المُشككين "أنا هنا".



كثيرةٌ هي التخمينات؛ وجميعها واردة، لكن الأكيد أن الكاتالوني الفذ أخرج من باطنه مجموعة الضغوطات التي عاناها سواء مع النادي أو مع المنتخب (عقوبته الدولية منها).

عبء القيادة

منذ أن أصبح ليو قائد الأرجنتين رسمياً 2011، بالكاد نام ليلة هانئة في معسكر المنتخب.

علماً أن دييغو مارادونا مدرب التانغو مونديال 2010 أعطاه شارة القيادة في مباراة اليونان بدلاً من ماسيكرانو الغائب آنذاك.

مارادونا نفسه بعد سنوات قال بأن ليو مبدع لكنه يفتقد لشخصية القائد.

لم تخفّ الأحمال يوماً على ميسي، خصوصاً مع التانغو، وبالنظر إلى مستواه الفذ في برشلونة كان مواطنوه يطالبونه دوماً بتكرار تألقه مع المنتخب وإعادة زمن مارادونا.

ولم تروِ ذهبية بكين 2008 عطش الأرجنتينين، على العكس مسلسل الضغوطات الطويل بدأ منذ ذلك الوقت على ميسي و بلغ ذروته في نهائي 2014.



في البرازيل عانى من عدة ضغوطات بدأت بتتويجاته كأفضل لاعب في المباريات، حينها كان تتعالى الأصوات بأنه لا يستحقها، وانتهت بتتويجه كأفضل لاعب في البطولة.

لكم أن تتخيلوا بأي حالة نفسية صعد ميسي ليتسلم جائزة أفضل لاعب في المونديال وهو الذي خسر فرصته ليكون بطلاً.

جاءت فرصة التعويض سريعاً لليو في كوبا أميركا 2015، لكن الأقدار كانت تترصده لتجعله ماراً بجانب المجد لا متذوقاً إياه، وهناك في تشيلي خسر نهائياً آخر وغرق في حزن عميق.

ليو تعلّم من جوائز 2014 الفردية، فرفض استلام جائزة أفضل لاعب في البطولة 2015، ما يدل على التبدلات التي بدأت بالظهور في تصرفاته.



مجدداً ميسي في نهائي كوبا أميركا 2016، وجاهز لمحو الخيبات، لكن كابوس تشيلي لم ينتهِ، ليسرق منه اللقب مجدداً، هذه المرة مع ركلة ترجيح ضائعة لميسي.

انفجر ميسي باكياً ثم معتزلاً دولياً في تصاعد واضح في ردات الفعل.

ضرائب الموهبة

بموازاة ذلك لم تغب الضغوطات عن ميسي في برشلونة، فمن قضية الضرائب، إلى المطالبة دائماً بالقمة في أمجد الكؤوس مروراً بعلاقته مع إنريكي.



وفي العودة إلى جذور قدوم اللاعب طفلاً إلى برشلونة، ثم ظهوره كموهبة لا يشق لها غبار، كثيراً ما وصف بشكل جدي أو تهكمي بأنه يعاني من التوحد، وأنه لا يجيد أمراً آخر سوى الإبداع على المستطيل الأخضر.

ميسي الذي لا يتحدث حتى بلكنة كتالونية بل بإسبانية خالصة في مدينة تتمسك بكل تقليد يُشعرها باستقلاليتها، لطالما أشعر مدينة برشلونة بالغموض حيال انتمائه الكامل للنادي والمدينة، فهو تارة يُلمّح بإنهاء مسيرته في مسقط رأسه وتارة أخرى يُبقي الباب موارباً تجاه تجديد عقده. كل ذلك جعل من جماهير البلاوغرانا تزيد من ضغطها على نجمها طالبة منه الانتماء الأبدي الكامل.

وكل ذلك يُصَنِف احتفالاته الأخيرة ضمن المنطق حيال ما يعيشه من ضغوطات تنوء الجبال بحملها.

في السنوات الأخيرة بدأنا نرى كابتن برشلونة الثاني يناقش الحكام ويجادل منافسيه إذا ما تتعرض للضرب المتلاحق.