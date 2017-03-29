بيكيه ينتقد قيم ريال مدريد.. وراموس يرد عليه

وبمجرد انتهاء جولة المباريات الدولية، سرعان ما أشعل بيكيه صراع الدوري الإسباني بين الغريمين برشلونة وريال مدريد، بانتقاده القيم والنهج الذي يتبعه ريال مدريد، خاصة الإدارة.

ولدى سؤال بيكيه عن إمكانية عمله بريال مدريد في يوم ما، أجاب قائلاً "أبداً. قلت في العديد من المرات إن الشيء الذي لا أحبه في ريال مدريد يتمثل في القيم التي ينتهجها النادي."

وأضاف: "أكن تقديراً كبيراً للاعبين بالفريق (ريال مدريد) وبعضهم أصدقاء لي.. ولكن ما لا أحبه في الريال هو سلوك أشخاص في الطاقم الإداري وكيفية تلاعبهم بالأشياء في بلادنا.. هذا هو الشيء الوحيد الذي لا أحبه".

ولدى سؤاله عن الأشخاص الذين يقصدهم بالتحديد، قال بيكيه "على سبيل المثال، الشخصية التي وجهت اتهامات لليونيل ميسي و نيمار، بينما كانت المعاملة مختلفة إزاء كريستيانو رونالدو.. فهي مؤخراً كانت تجلس هناك (في سانتياغو برنابيو) إلى جانب فلورنتينو (بيريز رئيس نادي ريال مدريد)".

وطولب بيكيه بالتأكيد على ما إذا كان يقصد بتصريحاته مارتا سيلفا، التي كانت تشغل منصب المدعي العام، واتهمت ميسي بالاحتيال الضريبي لكنها رحلت عن المنصب خلال التحقيقات في قضايا مالية لرونالدو، حيث التقطتها الكاميرات تجلس خلف بيريز في مدرجات البيرنابيو خلال إحدى المباريات في كانون ثان/يناير الماضي.

ورد بيكيه قائلاً "هذا جانب واحد، ولن أعدد قائمة كاملة".

وعن علاقته بلاعب قلب دفاع المنتخب الإسباني سيرخيو راموس، لاعب ريال مدريد، قال بيكيه "علاقة جيدة للغاية ، كل ما يحدث مجرد عروض والناس تتعامل معها بجدية مبالغ فيها".

وبعدها علق راموس على تصريحات بيكيه بشأن ريال مدريد قائلاً "أياً كان ما يقوله، فلن يغير قيم النادي أو تاريخه وألقابه" ، وأضاف راموس "برشلونة ليس في وضع يؤهله للحديث (بشأن القيم) خاصة في هذا العام".

وتعود عجلة الدوري الإسباني للدوران من جديد مطلع الأسبوع المقبل، وتترقب الجماهير لقاء الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد في 23 نيسان/أبريل المقبل على ملعب "سانتياغو بيرنابيو" بمدريد.