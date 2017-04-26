برشلونة يُجهز على أوساسونا بسباعية

وهو الفوز الثالث على التوالي لبرشلونة والرابع والعشرون هذا الموسم فعزّز موقعه في الصدارة برصيد 78 نقطة بفارق الأهداف والمواجهات المباشرة عن غريمه التقليدي ريال مدريد الذي اكتسح مضيفه ديبورتيفو لاكورونيا 6-2، علماً أن النادي الملكي يملك مباراة مؤجلة ضد مضيفه سلتا فيغو لم يحدد لها موعد حتى الآن.

في المقابل، تجمّد رصيد أوساسونا عند 18 نقطة في المركز الأخير.

ولم يجد برشلونة أي صعوبة في تحقيق الفوز، فأنهى الشوط الأول متقدما بثنائية نظيفة، ثم ضرب بقوة في الثاني بتسجيله رباعية بعدما قلص الضيوف الفارق مطلعه.

وتابع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي تألقه، فبعد ثنائيته في مرمى ريال مدريد في الكلاسيكو الأحد الماضي عندما رفع رصيده إلى 500 هدف بألوان البلاوغرانا في مختلف المسابقات، أضاف ثنائية جديدة جديدة اليوم رافعاً رصيده 33 هدفاً في صدارة لائحة الهدافين.

تكريم ميسي

وحظي ميسي بتكريم قبل بداية المباراة من جماهير النادي الكتالوني التي رفعت لافتة كبيرة كتب عليها "شكراً ليو! 500 هدف" في إشارة إلى بلوغه هذه الغلة من الأهداف في مشواره مع الفريق بعد ثنائيته في الكلاسيكو (3-2) الأحد على ملعب سانتياغو برنابيو.

ويعتبر ميسي أفضل هداف في تاريخ النادي منذ عام 2012 والأفضل في تاريخ الليغا برصيد 345 هدفاً.

وغاب النجم البرازيلي نيمار بسبب الإيقاف 3 مباريات، فيما احتفظ لويس إنريكي بالأوروغوياني لويس سواريز وأندريس إنييستا وجوردي ألبا وسيرجي روبرتو والفرنسي صامويل أومتيتي على مقاعد البدلاء.

ومنح ميسي التقدم لبرشلونة عندما قطع كرة للاعب الوسط فاوستو تيينتسا من منتصف الملعب وانطلق بسرعة منفرداً بالحارس الدولي الإيطالي سالفاتوري سيريغو ولعبها ساقطة بيسراه على يمينه داخل المرمى (12).

وعزز البرتغالي أندريه غوميش تقدم برشلونة بتسديدة قوية بيمناه من نقطة الجزاء إثر تمريرة من الكرواتي إيفان راكيتيتش (30).

وقلص روبرتو توريس الفارق من ركلة حرة رائعة من خارج المنطقة أسكنها الزاوية اليمنى البعيدة للحارس الدولي الألماني مارك-أندريه تير شتيغن (48).

وكاد روبرتو توريس يدرك التعادل من تسديدة قوية جانبية بيسراه من داخل المنطقة لتوريس أبعدها تير شتيغن بيديه قبل أن يشتتها الدفاع (52).

وأعاد غوميش الفارق إلى سابق عهده بتسجيله هدفه الشخصي الثاني مستغلاً كرة مرتدة من القائم إثر تسديدة لجيرار بيكيه من مسافة قريبة (58).

وحذا ميسي حذو غوميش وسجل هدفه الشخصي الثاني والرابع لفريقه من مجهود فردي رائع أنهاه بتسديدة رائعة بيسراه من خارج المنطقة على يمين الحارس سيريغو (62).

وترك ميسي مكانه للواعد كارليس إيلينيا مباشرة بعد الهدف.

وأضاف ألكاسير الهدف الخامس إثر تمريرة من توران داخل المنطقة فتابعها بيسراه من مسافة قريبة داخل المرمى (64).

وحصل دينيس سواريز على ركلة جزاء انبرى لها الأرجنتيني الأخر خافيير ماسكيرانو بنجاح مسجلاً باكورة أهدافه مع النادي الكتالوني منذ انضمامه إلى صفوفه عام 2010 قادماً من ليفربول الإنكليزي (67).

وختم ألكاسير المهرجان بهدفه الشخصي الثاني والسابع للنادي الكتالوني من مجهود فردي راوغ من خلاله سيريغو وتابع الكرة داخل المرمى الخالي (86).

وفاز ليغانيس السابع عشر (30 نقطة) بثلاثية نظيفة على ضيفه لاس بالماس الثالث عشر (39 نقطة)، بفضل ثنائية البرازيلي لوتسيانو (55 و61 من ركلة جزاء) وغيريرو 59، فيما تفوق ريال سوسييداد 3-2 على مضيفه فالنسيا وارتقى مؤقتاً إلى المركز السادس برصيد 58 نقطة بفارق نقطتين عن أتلتيك بلباو السابع، وتجمد رصيد فالنسيا عند 40 نقطة في المركز الثاني عشر.