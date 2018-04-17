اهداف مباراة برشلونة وسيلتا فيغو 2-2

حافظ برشلونة على سجله خالياً من الهزائم بتعادل الصعب 2-2، اليوم الثلاثاء، مع ضيفه سيلتا فيغو، في المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري الإسباني.

سجل عثمان ديمبيلي (36) وباكو ألكاسير (64) هدفي برشلونة فيما جاءت ثنائية سيلتا عبر جوني كاسترو (54+1) وياغو أسباس (82).

وشهدت المباراة طرد لاعب برشلونة سيرجي روبيرتو في الدقيقة 71.

رفع برشلونة رصيده إلى 83 نقطة في الصدارة بفارق 12 نقطة عن أقرب ملاحقيه أتلتيكو مدريد، فيما ارتقى سيلتا إلى المركز الثامن بـ 44 نقطة.

في بقية المباريات، تعادل إشبيلية السابع مع ديبورتيفو لاكورونيا الثامن عشر.

نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي

رجل المباراة ياغو أسباس يمنح تمريرة رائعة للأرجنتيني بويي الذي لم ينجح في التسجل.

ضغط سيلتا فيغو أثمر هدف التعادل عبر ياغو أسباس الذي ربما استعان بيده ليسجل.

الحكم يطرد سيرجي روبيرتو بعد عرقلته لأسباس بينما كان في طريقه للانفراد بتير شتيغن.

عرضية من سيميدو يحولها باولينيو بنجاح في مرمى سيلتا مانحاً التقدم لبرشلونة.

العجز عن تسجيل الهدف الثاني أجبر فالفيردي على الدفع بميسي مكان كوتينيو وسيرجي روبيرتو مكان أندريه غوميش.

على غرار بداية المباراة، استهل برشلونة الشوط الثاني بقوة وأتيحت له العديد من المحاولات لكن سيلتا فيغو بقي ثابتاً واستطاع الصعود.

نهاية الشوط الأول

جوني كاسترو يدرك التعادل لسيلتا فيغو بعد خطأ فادح من أندريه غوميش.

عثمان ديمبيلي يمنح التقدم لبرشلونة ويسجل أول أهدافه في الدوري الاسباني منذ انضمامه إلى برشلونة.

تير شتيغن يتعملق مجدّداً أمام التسديدة الرائعة لبرايس مينديز.

رأسية من باولينيو تنهال على القائم وتتحول إلى هجمة مرتدة لمصلحة سيلتا فيغو كادت أن تمنح التقدم لأصحاب الأرض.

تير شتيغن يتألق في الحفاظ على نظافة شباكه.

برشلونة يبدأ المباراة بقوة، كوتينيو يمرر لدينيس سواريز لكن الأخير سدّد بجانب القائم.



تشكيلة برشلونة

تير شتيغن - سيميدو - دينيس سواريز - ديمبيلي - كوتينيو - باولينيو - باكو ألكاسير - لوكاس ديني - أندريه غوميش - مينا - فيرمايلن.

مباراة برشلونة وسيلتا فيغو بث مباشر اليوم على قناة beIN SPORTS HD 3 بدءاً من الساعة 22:00 بتوقيت مكّة المكرمة.

مباراة برشلونة ومستضيفه سيلتا فيغو تأتي في إطار المرحلة 33 من الدوري الإسباني وحصد نقاطها بالنسبة للفريق الكاتالوني بغاية الأهمية للاقتراب أكثر من استعادة اللقب.

ويخوض برشلونة المتصدر البروفة الأخيرة قبل نهائي الكأس المقرر السبت ضد إشبيلية.



ويبدو لقب الدوري شبه مضمون بالنسبة لرجال المدرب إرنستو فالفيردي، إذ يتقدمون بفارق 11 نقطة على أتلتيكو مدريد الثاني قبل 6 مراحل على ختام الموسم، وتنتظرهم مباريات سهلة إلى حد ما باستثناء واحدة ستجمعهم بالغريم ريال مدريد حامل اللقب وثالث الترتيب في 6 أيار/مايو.

ولن يكون سيلتا فيغو خصماً سهلاً للنادي الكاتالوني، لاسيما أنه سقط في زيارتيه الأخيرتين في الدوري إلى ملعب "بالايدوس" عام 2015 بنتيجة كبيرة 1-4 و 2016 بنتيجة 3-4، كما اكتفى بالتعادل في زيارته الأخيرة إلى هذا الملعب في الدور ثمن النهائي لمسابقة الكأس (1-1 ذهاباً قبل أن يفوز إياباً 5-صفر).

ويمني برشلونة النفس بأن يسديه ريال سوسييداد خدمة من خلال الفوز على ضيفه أتلتيكو مدريد الخميس، لأن هذا الأمر سيسمح للنادي الكاتالوني بتوسيع الفارق الذي يفصله عن فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني إلى 14 نقطة قبل 5 مراحل على انتهاء الموسم، ما يعني أنه قد يتوج باللقب في المرحلة المقبلة ضد ديبورتيفو لا كورونيا وسيحتفل بأفضل طريقة أمام خصمه التاريخي ريال مدريد في "كامب نو" يوم السادس من ايار/مايو.

أتلتيكو يحتفظ بآماله

لكن أتلتيكو يمر بفترة جيدة، وقد حقق الأحد على حساب ليفانتي (3-صفر) فوزه السابع توالياً على أرضه في الدوري وضمن مشاركته في دوري الأبطال الموسم المقبل بسبب فارق الـ19 نقطة الذي يفصله عن الخامس، وهو بلغ أيضاً نصف نهائي مسابقة "يوروبا ليغ" رغم خسارته الخميس امام مضيفه سبورتينغ البرتغالي صفر-1، وذلك لفوزه ذهابا 2-صفر.

ويلتقي فريق سيميوني في دور الأربعة مع ارسنال الإنكليزي في مباراة صعبة، ويفتتح إشبيلية السابع المرحلة الثلاثاء في ضيافة ديبورتيفو لا كورونيا، فيما يلعب فياريال السادس مع ضيفه ليغانيس.