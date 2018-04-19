على غرار جاره ريال مدريد حامل اللقب فشل أتلتيكو مدريد في استغلال تعثر برشلونة المتصدر أمام مضيفه سيلتا فيغو (2-2) أول من أمس الثلاثاء، فتعرّض للخسارة الرابعة هذا الموسم ليتجمد رصيده عند 71 نقطة ويفسح المجال أمام الفريق الكتالوني للتتويج المبكر حيث بات بحاجة إلى 3 نقاط لاستعادة اللقب من النادي الملكي الذي كان سقط بدوره في فخ التعادل أمام ضيفه أتلتيك بلباو 1-1 الأربعاء.

وتحول التعادل "المخيب" لبرشلونة أمام سيلتا فيغو إلى نقطة إيجابية وسع بها الفارق إلى 12 نقطة قبل 5 مراحل من نهاية الموسم.

في المقابل، مني أتلتيكو مدريد بأكبر خسارة له هذا الموسم، علماً بأنه صاحب أفضل دفاع هذا الموسم (15 هدفاً قبل ثلاثية هذا المساء).

وجاءت الخسارة القاسية لأتلتيكو مدريد قبل أسبوع على مواجهته لمضيفه أرسنال الإنكليزي في ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

ويدين ريال سوسييداد بفوزه إلى مهاجمه البرازيلي ويليان جوزيه دا سيلفا الذي افتتح التسجيل في الدقيقة 27، وصنع الثاني في الدقيقة 80 للبديل خوان ميغل خيمينيز لوبيز "خوانمي" الذي أضاف الهدف الثالث في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وهو الفوز الثالث على التوالي لريال سوسييداد والثاني عشر هذا الموسم فعزز موقعه في المركز الثاني عشر برصيد 43 نقطة.

ملقا أول الهابطين

وعزز ريال بيتيس حظوظه في المنافسة على بطاقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" الموسم المقبل بفوزه القاتل على ضيفه لاس بالماس بهدف وحيد سجله فريبو في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

وعزّز ريال بتيس موقعه في المركز الخامس برصيد 55 نقطة مقابل 21 نقطة للاس بالماس التاسع عشر قبل الأخير.

وعاد جيرونا إلى سكة الانتصارات التي غابت عنه في المباريات الأربع الأخيرة (3 هزائم وتعادل واحد)، بفوزه الثمين على مضيفه ديبورتيفو ألافيس 2-1.

وفشل كلا الفريقين في هز الشباك في الشوط الأول، قبل أن ينجح جيرونا في افتتاح التسجيل مطلع الثاني عبر لاعب وسطه غارسيا سيرانو (59)، ثم حصل إلى ركلة جزاء انبرى لها المهاجم الأوروغوياني كريستيان ستوياني (86) رافعاً رصيده إلى 18 هدفاً هذا الموسم.

وسجل بينا هدف الشرف لأصحاب الأرض في الدقيقة الأخيرة.

وبات ملقا أول الهابطين إلى الدرجة الثانية بخسارته أمام مضيفه ليفانتي بهدف وحيد سجله المهاجم الغاني إيمانويل بواتنغ في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وتجمد رصيد ملقا عند 17 نقطة في المركز الأخير بفارق 17 نقطة خلف ليفانتي السابع عشر وصاحب آخر مركز يبقي في الدرجة الأولى، وذلك قبل 5 مراحل من نهاية الموسم.