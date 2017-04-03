برشلونة يعود بنقاط الفوز من ميدان مضيفه غرناطة

لويس سواريس افتتح التسجيل للبلوغرانا قبل نهاية الشوط الأول بقليل.

قبل أن يعادل جيريمي بوغا النتيجة لغرناطة في الدقيقة الخمسين.

وبعد ربع ساعة من هدف التعادل منح باكو ألكاثير التقدم مرة أخرى للبارصا،وفي الدقيقة الثانية والثمانين أكمل غرناطة المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد الحكم للاعب أوتشي أغبو لينهار دفاع أصحاب الأرض حيث سجل ماتيو سونيي هدفاً في مرمى فريقِه عند الدقيقة الثالثة والثمانين، تلاه النجم البرازيلي نيمار الذي وقع الهدف الرابع لبرشلونة والمائة له مع الفريق مع نهاية الوقت الأصلي للمباراة.