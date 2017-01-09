برشلونة يعلن غياب نجومه عن حفل توزيع جوائز الفيفا

أصدر نادي برشلونة الإسباني بياناً أكد فيه أن نجوم الفريق المرشحين لنيل جوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لن يحضروا حفل توزيع الجوائز اليوم الاثنين في مدينة زيوريخ السويسرية.

وقال النادي على موقع الالكتروني: "أولوية النادي هي التحضير لمواجهة إياب ثمن نهائي الكأس أمام أتلتيك بلباو وعليه فإن اللاعبين المدعوين للمشاركة في حفل توزيع جوائز الفيفا لن يسافروا إلى زيوريخ".

ووجه برشلونة الشكر للفيفا قائلاً: "برشلونة يشكر الفيفا ورئيسه جياني إنفانتينو والمنظمين للحفل على منحهم الفرصة للمشاركة في هذا الحفل، النادي يدعم جوائ الفيفا ويحترمها".

ويعيش النادي الكتالوني فترة صعبة، إذ فشل في تحقيق الفوز في أول مواجهتين له في العام الجديد، الأولى خسرها 1-2 في ذهاب ثمن نهائي الكأس أمام أتلتيك بلباو، والثانية تعادل خلالها 1-1 أمام مضيفه فياريال في الدوري.