برشلونة يعلن تمديد عقد أومتيتي

وقع المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي على عقد جديد مع برشلونة مدد بموجبه شراكته مع بطل إسبانيا حتى العام 2023.

وأنهى بذلك أومتيتي الإشاعات التي تحدثت عن انتقال محتمل إلى مانشستر سيتي أو مانشستر يونايتد.

وأعلن برشلونة رسميا عبر صفحته الخاصة على تويتر عن تمديد عقد أومتيتي الذي يستعد مع بلاده لخوض غمار كأس العالم في روسيا 2018.

وسيقطع أومتيتي انخراطه في معسكر المنتخب الفرنسي التحضيري لمونديال روسيا 2018، للتوقيع على العقد صباح غد الاثنين، قبل ان يعقد مؤتمرا صحافيا في المقر الاعلامي التابع لبرشلونة، بحسب النادي.

واعتبر النادي الكاتالوني ان تمديد عقد اللاعب الذي انضم الى صفوفه قادما من ليون الفرنسي، يشكل "أنباء رائعة لمشجعي برشلونة"، مشيرا الى ان أومتيتي أصبح "مكونا أساسيا من دفاع الفريق الأول خلال الموسمين اللذين أمضاهما مع النادي".

وكان برشلونة قد ضم قلب الدفاع في صفقة قدرت بنحو 25 مليون يورو.

وحددت قيمة البند الجزائي في العقد السابق بـ 60 مليون يورو، ما أثار اهتمام أندية أوروبية بالتعاقد معه، لاسيما لكون هذا المبلغ "متواضعا" اذا ما تمت مقارنته بصفقات أخرى لمدافعين، مثل الهولندي فيرجيل فان دايك (من ساوثمبتون الى ليفربول الانكليزيين مقابل 84 مليون يورو)، والفرنسي إيمريك لابورت (من أتلتيك بيلباو الاسباني الى مانشستر سيتي الانكليزي لقاء 70 مليون يورو).

ولم يحدد برشلونة قيمة البند الجزائي في العقد الجديد.

وأصبح أومتيتي المولود في العاصمة الكاميرونية ياوندي، مدافع الارتكاز الثاني الى جانب جيرار بيكيه في برشلونة، علما ان الأخير مدد مؤخرا عقده مع النادي الكاتالوني حتى 2022.

ويكمل برشلونة بتمديد عقد أومتيتي، سلسلة من التمديدات لعدد من لاعبيه الأساسيين، يتقدمهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (حتى 2021)، الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيغن (حتى 2022) وسيرجي روبرتو (2022).