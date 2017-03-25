برشلونة يطلق اسم يوهان كرويف على ملعب تكوين نجومه

وقال بارتوميو: "يشرفني الاعلان أن الملعب الذي سنبنيه في المجمع الرياضي لن يكون ميني استاد، بل بدءاً من الآن سيطلق عليه استاد يوهان كرويف".

وأضاف: "سيبني النادي تمثالاً تذكارياً ليوهان كرويف، يرتفع في ملعب كامب نو" الذي سيبدأ العمل بتجديده في 2018.

وبمناسبة السنة الأولى لرحيله، ذكرت عائلة كرويف أنها "سعيدة جداً" لمبادرة النادي الكاتالوني.

وكتب النادي على موقعه الرسمي أنه :"سيتم إطلاق اسم استاد يوهان كرويف على الملعب الصغير داخل المدينة الرياضية، وهو أشهر ملعب خاص بتكوين نجوم المستقبل، كما سيتم نحت تمثال للطائر الهولندي الراحل ووضعه داخل كامب نو، في إطار المشروع المستقبلي الذي سيحمل اسم (اسباي برسا) أي فضاء برشلونة".

وكشف نجل الراحل جوردي كرويف أن العائلة ستقدم قميصاً لبرشلونة سبق أن حمله والده، والكرة الذهبية لأفضل لاعب أوروبي والتي أحرزها في موسم 1973-1974، خلال العرض المقبل لمتحف برشلونة: "هكذا سيبقى والدي حاضراً في النادي الذي أحب كثيراً".

وأضاف: "طلب النادي وأسرة الراحل من مسؤولي مدينة برشلونة إطلاق اسم يوهان كرويف على شارع أو مكان في المدينة على فضاء قريب من الكامب نو".

وتوفي "الهولندي الطائر"، أحد ابرز المواهب الفذة في كرة القدم، في 24 آذار/مارس 2016 عن 68 عاماً بعد معاناة مع سرطان الرئة.

وجسد المدخن الذي حاز الكرة الذهبية لأفضل لاعب في البطولات الأوروبية ثلاث مرات، الكرة الشاملة التي اعتمدها ناديه اياكس امستردام مطلع السبعينات من القرن الماضي.

انتقل إلى برشلونة الإسباني لاعباً بين العامين 1973 و1978، وعاد إليه مدرباً في التسعينات ليمنحه أول لقب في كأس الأندية الأوروبية البطلة عام 1992.

صنف كأحد أبرز اللاعبين في القرن العشرين، واعتبره الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي الفرنسي ميشال بلاتيني "أعظم" من مر على اللعبة.

وخضع لجراحة في القلب عام 1991، ونقل عنه قوله "كرة القدم منحتني كل شيء في الحياة، والتبغ أخذ كل شيء تقريباً".