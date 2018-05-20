برشلونة يختتم موسمه بانتصار في وداعية إنييستا

وشهدت المباراة الأخيرة لنادي برشلونة في الليغا هذا الموسم (المرحلة 38) وداع جماهير النادي الكاتالوني للأسطورة أندرييس إنييستا.

وطغت الأجواء الاحتفالية على المباراة التي انتهت بهدف وحيد سجله البرازيلي كوتينيو (57).

ولعب إنييستا حتى الدقيقة 82 بينما جلس الأرجنتيني ليونيل ميسي على مقاعد البدلاء وشارك في الدقيقة (67).

ورفع برشلونة رصيده إلى 93 نقطة.



تشكيلة برشلونة وريال سوسييداد

🚨 ÚLTIMO PARTIDO de INIESTA como titular del Barça. 🚨#BarçaRealSociedad pic.twitter.com/ah86U1rKuJ — LaLiga (@LaLiga) May 20, 2018

أبرز تفاصيل مباراة برشلونة وريال سوسييداد

مباراة هجومية من الطرفين والألماني تير شتيغن أبرز نجوم اللقاء في أول 8 دقائق.

تحسن برشلونة كثيراً والتهديد يأتي من إنييستا وألبا لكن النتيجة لا تزال على حالها في أول ربع ساعة.

بيكيه يجرب حظه بتسديدة من ادخل المنطقة بين يدي الحارس (18).

أخطر فرص المباراة تأتي من ضربة رأس للكرواتي راكيتيتش (25).

أويارزبال يرد مباشرة على راكيتيتش وتسديدته تنحرف عن مرمى تير شتيغن.

خوانمي يسجل الهدف الأول لصالح سوسييداد لكن وجوده في موقف تسلل يلغي الهدف (40).

انتهاء الشوط الأول بالتعادل 0-0.

(هدف) البرازيلي كوتينيو يسجل هدفاً رائعاً يضع به برشلونة في المقدمة (57).