برشلونة يحسم ديربي كاتالونيا ويعود لصدارة الدوري الإسباني

ولم تكن مباراة برشلونة ومضيفه إسبانيول ضمن المرحلة الخامسة والثلاثين من مسابقة الدوري الإسباني سهلة على بطل إسبانيا بالرغم من النتيجة الرقمية العالية 3-0.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف قبل أن يستغل الأوروغوياني لويس سواريز أخطاء إسبانيول الدفاعية بتسجيله هدفين من أهداف فريقه الثلاثة (50 و87)، علماً أنّ الكرواتي راكيتيتش تكفل بهدف في الدقيقة السادسة والسبعين.

وصار رصيد برشلونة 81 نقطة في الصدارة بفارق المواجهات المواجهات المباشرة عن ريال مدريد الذي انتصر بصعوبة بالغة على ضيفه فالنسيا 2-1 في مباراة مبكرة السبت أيضاً.