برشلونة يتخطى غرناطة ويبقي الفارق مع المتصدر على حاله

ويعدّ هذا الفوز الثاني لبرشلونة على التوالي منذ خسارته أمام ديبورتيفو لا كورونيا في المرحلة قبل الماضية، ليرفع رصيده في الوصافة إلى 66 نقطة متخلفاً بفارق نقطتين عن المتصدر ريال مدريد، الفائز اليوم على ضيفه ألافيس 3-0، والذي تنقصه مباراة مؤجلة على أرض سلتا فيغو.

وخاض النادي الكاتالوني المباراة في غياب نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي وقائده جيرار بيكيه بعدما قرر المدرب لويس إنريكه إراحتهما ترقباً للقمة النارية الأربعاء المقبل ضد إشبيلية.

وتألق حارس مرمى غرناطة الدولي المكسيكي غييرمو أوتشوا مرات عدة وأنقذ مرماه من أهداف محققة خصوصاً أمام الدوليين الأوروغواياني لويس سواريز والبرازيلي نيمار دا سيلفا.

ونجح سواريز في افتتاح التسجيل في الدقيقة 44 إثر تلقيه كرة خلف الدفاع من جوردي ألبا فلعبها ساقطة داخل المرمى.

وفاجأ غرناطة ضيوفه بإدراك التعادل مطلع الشوط الثاني عبر الفرنسي جيريمي بوغا إثر تلقيه كرة خلف الدفاع فتوغل داخل المنطقة وسددها زاحفة في الزاوية اليسرى للحارس الألماني أندريه تيرشتيغن (50).

ومنح باكو ألكاسير، بديل البرازيلي ألكانتارا، التقدم مجدداً لبرشلونة عندما تلقى كرة خلف الدفاع من سواريز فتوغل داخل المنطقة وسددها داخل المرمى (64)، قبل أن يعزّز الدولي الكرواتي إيفان راكيتيتش بالثالث من تسديدة قوية من داخل المنطقة ارتطمت بقدم أحد المدافعين وخدعت أوتشوا (83)، ثم ختم نيمار المهرجان في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

وهو الهدف الـ100 لنيمار بألوان الفريق الكاتالوني.