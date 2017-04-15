برشلونة يتجاوز سوسييداد ويثير مخاوف جماهيره

تخطّى برشلونة (الوصيف بـ72 نقطة) ضيفه ريال سوسييداد (السابع بـ52 نقطة) بصعوبة بالغة 3-2 ليعيد الفارق مع المتصدر ريال مدريد إلى 3 نقاط، وذلك اليوم السبت لحساب المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الإسباني.

وخاض برشلونة المباراة بعد خسارته الموجعة أمام يوفنتوس الإيطالي صفر-3 في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال.

ووضع هذا الفوز الباهت أمام سوسييداد جماهير "البرصا" تحت مخاوف تكبّد هزائم ثقيلة في الموقعتين القادمتين والمتمثلتين في إياب دور الأبطال أمام "السيدة العجوز" وموعد الكلاسيكو على أرض ريال مدريد، خصوصاً في ظلّ حالة الوهن الكبير الذي بدا عليه الدفاع الكتالوني.

وافتتح فريق المدرب لويس إنريكه التسجيل بتسديدة قوية ومتقنة من ميسي من خارج المنطقة سكنت الزوية الأرضية اليسرى للضيوف (17).

وعزّز ميسي النتيحة بعد تسديدة على شكل هدية من زميله الأوروغواياني لويس سواريز (37)، رافعاً رصيده إلى 498 مع برشلونة في جميع المسابقات.

ورفع ميسي رصيده إلى 29 هدفاً في صدارة الهدافين بفارق 5 أهداف عن زميله سواريز.

لكنّ سوسييداد قلّص الفارق بنيران صديقة بعد معمعة وتسديدة من إينيغو مارتينيز ارتدت من قلب الدفاع الفرنسي صامويل أومتيتي إلى شباك الحارس الألماني مارك أندري تير شتيغن (43).

وبتمريرة من ميسي، ردّ المهاجم باكو ألكاسير بعد ثوان ورفع النتيجة إلى 3-1 مسجلاً هدفه الرابع هذا الموسم (44).

إلاّ أنّ الضيوف قلصوا الفارق مرة ثانية عبر شابي برييتو بتسديدة على الطائر من مسافة قريبة (45).