وسجل سواريز هدف الافتتاح لبرشلونة وتورط في العديد من المشاحنات لاسيما مع سيرخيو راموس الذي ظهر يضرب لاعب منتخب أوروجواي بمرفقه فما كان من الأخير إلا أن أقدم على ردة فعل عنيفة نال جراءها بطاقة صفراء.

وأكد سواريز أنّه رغم طرد سيرجي روبرتو فإن الفريق حافظ على مستواه البدني والفني وقاتل بشراسة حتى النهاية.

وحول وجود خطأ من قبله على فاران قبل هدف ميسي، قال سواريز: "كان هنالك خطأ بعض الشيء"!

وتدخل سواريز على فاران بانزلاقة عنيفة أصاب خلالها قدم فاران قبل أن يمرر من نفس الكرة لميسي الذي سجل عبرها هدف التقدم 2-1 لبرشلونة.