مازن الريس

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يعرف معظم عشاق برشلونة بطل كأس إسبانيا جيداً أنّ رحيل البرازيلي نيمار دا سيلفا قد يحدث أزمة حقيقية داخل غرف ملابس الفريق الكاتالوني وسط حالة التجدد التي فرضتها مغادرة لويس إنريكي واستلام فالفيردي لواحدة من أكثر قوائم اللاعبين تعقيداً.

ومع تأكيد برشلونة في بيان رسمي أنّ نيمار يمكنه الرحيل في حال دفعه للشرط الجزائي البالغ 222 مليون يورو، بات صاحب الـ25 عاماً أقرب من أي وقت مضى من الانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي بانتظار بعض التفاصيل الروتينية لإكمال الصفقة، لتخرج أسئلة مشروعة عن وضعية برشلونة بعد رحيل خليفة ميسي ورونالدو المنتظر.

FC Barcelona communiqué on Neymar https://t.co/3gUqCGv5P8 — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 2, 2017

هل سيغير برشلونة أسلوبه بعد رحيل نيمار؟

يضع هذا التساؤل فالفيردي في حيرة كبيرة خاصة وأنّ برشلونة قد يرغم على إيجاد بديل بذات أسلوب نيمار فنياً في هذا الوقت الحرج من سوق الانتقالات الصيفية، حيث جهزت معظم الأندية قوائمها قبل أيام قليلة من انطلاق الدوريات الكبرى.

فشل برشلونة في جلب لاعب جاهز لشغل مركز نيمار (هازارد أو كوتينيو الخيار الأمثل) يعني تحول طريقة اللعب إلى 4 – 4 – 2 أو 4 – 5 – 1، وهو ما فرضته نوعية اللاعبين الموجودين في برشلونة، فيبدو من الصعب جداً قيام رافينيا أو ألكاسير بمهام نيمار.

إدارة برشلونة في خطر

منذ رحيل لويس فيغو إلى ريال مدريد لم تتعرض إدارة برشلونة إلى موقف بهذا الصخب، فعندما تسأل معظم اللاعبين عن النادي الحلم، تتمثل الإجابة في برشلونة أو ريال مدريد، وهذه الأندية هي من تتخلى عن اللاعبين عادةً لا العكس.

برشلونة أرغم على التخلي عن نيمار مع ازدياد انعدام ثقة جماهيره بإدارة بارتوميو، وهو ما سيفرض على الأخير إبرام صفقة لا تقل أهمية عن خسارة أسطورة البرازيل الحية، وفي ظلّ صعوبة تخلي تشيلسي وليفربول وموناكو عن هازارد وكوتينيو ومبابي تزداد رهانات برشلونة تعقيداً.

شكل برشلونة يتحدد خلال أشهر

سواء جلب برشلونة أحد الأسماء الرنانة أم لم يفعل فإنّ شكل الفريق بغياب نيمار ستحدده النتائج التي ستتحقق في الأشهر القليلة المقبلة، وذلك وفقاً لصعوبة التنبؤ بما سيقدمه أيّ لاعب وافد أو نجاح أفكار فالفيردي التكتيكية.

أسلوب لعب برشلونة مهدد بكل تأكيد، والثلاثي اللاتيني الذي أبهر العالم أصبح من الماضي، مما يعني أنّ إدارة برشلونة حتى الآن تسير بالطريق الخاطئ إلا إذا نجح فالفيردي (الضحية) في التغلب على أكبر أزمة تضرب برشلونة في السنوات الأخيرة.

برشلونة هو من خسر نيمار ولا يمكننا إنكار هذه الحقيقة لكن التاريخ أثبت أنّ زعيم كاتالونيا سيعود إلى ألقه سواء هذا الموسم أو في المواسم المقبلة.