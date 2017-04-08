برشلونة لا يقبل هدية أتليتكو وينهزم في ملقا

ويدين ملقا بفوزه إلى كل من ساندرو راميريز(32)، اللاعب السابق لبرشلونة، وجوناثان رودريغيز (90).

وبقي برشلونة في المركز الثاني برصيد 69 نقطة وبفارق 3 نقاط خلف ريال مدريد المتصدر فيما يحتل ملقا المركز 14 برصيد 33 نقطة.

وعلى ملعب "لاروزاليدا" في ملقا، أسدى لاعب وسط ريال مدريد السابق مدرب ملقا ميتشل خدمة لناديه الملكي عندما أسقط برشلونة وحرمه من اللحاق به إلى الصدارة.

وهو الفوز الأول لميتشل على برشلونة في مشواره كمدرب، علماً بأنه استلم الإدارة الفنية لملقا مطلع أذار/مارس الماضي.

ودافع ميتشل (53 عامًا) عن ألوان ريال مدريد من 1982 إلى 1996، وأحرز معه بطولة الدوري الإسباني 6 مرات، وكأس إسبانيا مرتين، وكأس الاتحاد الاوروبي (يوروبا ليغ حالياً) مرتين أيضاً.

ومنح لاعب برشلونة السابق ساندرو راميريز التقدم لملقا عندما تلقى كرة خلف الدفاع من خوانكار فكسر مصيدة التسلل وانطلق بسرعة وتوغل داخل المنطقة وسددها زاحفة بيمينه على يسار الحارس الألماني أندريه-مارك تير شتيغن (32).

ودفع لويس أنريكي بسيرجي روبرتو وأندريس إنييستا مكان الفرنسي جيريمي ماتيو ودينيس سواريز مطلع الشوط الثاني فتحسن الأداء نسبياً وكاد يدرك التعادل في مناسبتين عبر سواريز.

ولعب أنريكي ورقته الأخير بإشراكه بابلو ألكاسير مكان البرتغالي أندريه غوميش، بيد أنه تلقى ضربة موجعة بطرد نجمه البرازيلي نيمار لتلقيه الانذار الثاني إثر تدخل قوي بحق المدافع دييغو يورنتي (65).

وسجل ملقا هدفاً عبر أدالبرتو بينياراندا ألغاه الحكم بداعي التسلل (71).

وحسم ملقا النتيجة في الدقيقة الأخيرة بتسجيله الهدف الثاني عبر جوناثان رودريغيز من تسديدة قوية من داخل المنطقة إثر هجمة مرتدة.

وجاءت الخسارة في توقيت غير مناسب بالنسبة لبرشلونة المدعو لمواجهة يوفنتوس الثلاثاء المقبل في تورينو في ذهاب ربع نهائي المسابقة القارية العريقة.