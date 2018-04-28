وسجل ثنائية ريال مدريد كل من الويلزي غاريث بايل (8) واليافع بورخا مايورال (45) فيما دوّن الصربي داركو براساناك (66) هدف الضيوف الوحيد.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 71 نقطة في المركز الثالث فيما يحتل ليغانيس المركز 16 برصيد 40 نقطة.

وفي مواجهات أخرى، تعادل إسبانيول مع لاس بالماس (1-1) وفاز ريال سوسييداد على أتليتك بيلباو 3-1.

تفاصيل المباراة :

نهاية المباراة بفوز ريال مدريد على ليغانيس 2-1

75: كاسيا، حارس ريال مدريد، ينقذ مرماه بصعوبة

66: الصربي داركو براساناك يسجل الهدف الأول للضيوف

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم ريال مدريد على ليغانيس بهدفين لصفر

45: مايورال يضيف الهدف الثاني لريال مدريد 2-صفر

37: تصويبة المغربي امرابط كادت تعدل الكفة لفريق ليغانيس

28: مايورال لا يستغل فرصة خروج حارس ليغانيس من مرماه

25: رأسية غيريرو تمر بجانب الخشبات الثلاثة لريال مدريد

08: الويلزي غاريث بايل يفتتح التسجيل للفريق الملكي

بداية المباراة

التشكيلة الأساسية لفريق ريال مدريد

التشكيلة الأساسية لفريق ليغانيس