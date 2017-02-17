بايل يعود بعد غياب وزيدان يلمّ شمل عائلته

وقال زيدان إنّ بايل أصبح بالفعل مع الفريق، وسيدخل قائمة اللاعبين غداً كما أنه يدرس الدفع به لعدة دقائق.

وأكد: "يريد بايل أن يصبح معنا ونحن سعداء أن تكون صفوف الفريق شبه مكتملة".

وغاب بايل عن صفوف ريال مدريد، الذي يواجه إسبانيول غداً السبت في الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني، منذ شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي حيث أصيب أمام سبورتينغ لشبونة في دوري أبطال أوروبا.

وأصيب بايل بإصابة مؤلمة في كاحل قدمه الأيمن يوم 26 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وخضع لعملية جراحية بعدها بأسبوع، وتم تشخيص حالته بأنه سيغيب لثلاثة أشهر.

وقال زيدان قبل شفاء أحد أفضل مهاجميه: "بايل لاعب مهم، نعلم نوعيته، وسرعته عندما يكون في مركزه والمشاكل التي يمكن أن يسبّبها للمنافس".

ولم يُشِر زيدان إلى ما إذا كان سيدفع ببايل منذ بداية اللقاء أو سيجعله يشارك في عدد من الدقائق الأخيرة للمباراة، مختتماً حديثه: "بايل سعيد للغاية بالعودة للفريق، ليكون معنا وليلعب مجدداً وهذا هو المهم".

بعد إنزو.. جاء الدور على لوكا

في سياق متصل، قام زيدان بتوجيه الدعوة إلى نجله لوكا (18 عاماً) كحارس ثالث ضمن التشكيلة التي ستواجه إسبانيول.

وشرح زيدان خياره مصرّاً أنه لن يخاطر بأيّ من أساسيّيه، خصوصاً الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس، قائلاً: "لدينا لاعبين أو ثلاثة يعانون من إصابات طفيفة. ليست إصابات كبيرة ولكنها خفيفة".

وقرّر زيدان بعد الفوز على ضيفه نابولي الإيطالي 3-1 الأربعاء في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وقبل مواجهة فالنسيا الأربعاء المقبل خارج ملعبه، إراحة نافاس، المدافع سيرخيو راموس، لاعب الوسط الكرواتي لوكا مودريتش ومواطنه المهاجم كريم بنزيمة.

وسيلعب كيكو كاسيا دور الحارس الأساسي في مواجهة إسبانيول.

وكان زيدان استدعى هذا الموسم نجله الأكبر إنزو (21 عاماً) الذي سجّل في 30 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي خلال الفوز على كولتورال ليونيسا (درجة ثالثة) 6-1 في دور الـ16 من مسابقة الكأس.