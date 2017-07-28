وتدخل الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو وسيرخيو بوسكيتس لفض الاشتباك فيما كان نيمار يحاول التهجم على زميله الجديد سيميدو.

وحال تدخل ماسكيرانو وبوسكيتس دون تفاقم الأزمة رغم مواصلة نيمار لتوجيه كلماته إلى سيميدو بشكل غير لائق.

وفي ظل حالة الغضب التي انتابته، خلع نيمار قميص التدريب وألقاه على عشب الملعب وسدد الكرة بقوة في عارضة المرمى القريب ثم غادر المران دون التحدث لأي شخص.

ولم يحاول إيرنستو فالفيردي المدير الفني للفريق، والذي شاهد الواقعة، التدخل بأي شكل.

وتشغل أخبار انتقال نيمار من برشلونة إلى باريس سان جيرمان الفرنسي الوسط الكروي العالمي منذ أيام، لكن اللاعب لا يزال يلتزم الصمت في هذا الصدد.

وسجل نيمار ثلاثة أهداف في مباراتين إعداديتين للموسم الجديد في الولايات المتحدة، اثنان في مرمى يوفنتوس الإيطالي (2-1) وهدف في مرمى مانشستر يونايتد الانكليزي (1-صفر).

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