الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات قد توقف سمير نصري لأربع سنوات

وبحسب أحد مسؤولي الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات فإن سمير نصري يتعاطى محلولاً منشطاً في إحدى المستشفيات بالولايات المتحدة، حيث أكدت طبيبة عاملة في ذلك المشفى أنها أعطت سمير محلولا ما عبر الوريد من أجل تمكينه من الحفاظ على نسبة كافية من الماء في جسمه خلال الموسم الكروي، وهو ما أثار شكوك الجهات المعنية في إسبانيا حول طبيعة المحلول الذي تعاطاه نصري. وسيخضع اللاعب الفرنسي لتحقيق ستتحدد على إثره فترة الإيقاف.