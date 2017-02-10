الوكالة الإسبانية لمكافحة المنشطات في قفص الاتهام

واعتبر بيان الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات غياب فحوص بالمقاييس المتعارف عليها في أحد أقوى الدوريات في العالم يتعارض مع الرغبة في الوصول إلى كرة قدم لا تطالها الشبهات.

وكانت الوكالة الإسبانية لمكافحة المنشطات دافعت عن موقفها عبر بيان ذكرت فيه أنه تمّ اعتبار مختبر مدريد غير مطابق للمعايير المطلوبة، وعليه تمّ الاتفاق مع الاتحادات العالمية الرياضية المختلفة، لتقوم بالفحوصات. غير أن الاتحادين الدولي والأوروبي لكرة القدم، لم يقوما بدورهما إذ تكتفي اليويفا بمراقبة اللاعبين المشاركين في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، بينما تركّز الفيفا جهودها على المنتخبات.