النادي الملكي يقترب من تجديد عقد لاعبه إيسكو

صحيفة "ماركا" المُقربة من النادي الملكي، أكدت أن الاتفاق بين "ريال مدريد" واللاعب قد تمّ عبر وكيل أعمال (إيسكو) والدِه (باكو ألار كون)، وذلك بعد عدة ِ اجتماعات ٍ حصلت في الأسابيع ِ الثلاثةِ الماضية

وبمجرد تمديد عقده الذي ينتهي في ألفين وثمانية َ عشر، فإن راتبَ (إيسكو) سيتضاعفُ ليصلَ إلى ستةِ ملايين يورو صافية، ليصبحَ بذلك سادسَ أعلى راتب ٍ في النادي. وانضم (إيسكو) إلى "ريال مدريد" قادماً من "ملقا" عام ألفين وثلاثة َ عشر، إلا أنه عانى من الجلوس ِ على دِكةِ البدلاء، ما ربط اللاعب بشائعاتِ انتقالهِ إلى أنديةٍ آخرى.