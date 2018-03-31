متابعة: مازن الريس

أهداف ريال مدريد المنشودة تحققت بالنسبة إلى زيدان بعدما ضمّ حامل لقب الليغا مضيفه لاس بالماس إلى قائمة ضحاياه بفوزه عليه 3-0 السبت في المرحلة الثلاثين من مسابقة الدوري الإسباني.



وسجّل أهداف ريال مدريد الذي لعب بتشكيلة شبه احتياطية كل من الويلزي غاريث بيل (26 ومن ركلة جزاء 51)، والفرنسي كريم بنزيمة من ركلة جزاء أيضاً 39.

وشهدت المباراة غياب العديد من العناصر المهمة عن ريال مدريد لظروف مختلفة مثل البرتغالي كريستيانو رونالدو وسيرجيو راموس وكارفاخال والبرازيلي مارسيلو والألماني كروس وإيسكو.

ويلتقي ريال مدريد الذي عزز موقعه في المركز الثالث مع مضيفه يوفنتوس الإيطالي يوم الثلاثاء المقبل في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

مباراة ريال مدريد ولاس بالماس أحداث اللقاء

الويلزي غاريث بيل يفتتح التسجيل والحكم يلغي الهدف بسبب وجوده في موقف تسلل (3).

الأرجنتيني جوناثان يهدد مرمى ريال مدريد بتسديدة قوية تنحرف سنتيمترات قليلة عن مرمى الكوستاريكي نافاس (5).

نافاس يبعد تسديدة قوية من الكرواتي هليلوفيتش (11).

أخطر محاولات ريال مدريد تأتي من الفرنسي كريم بنزيمة والحارس الأرجنتيني تشيتشيزولا في المكان المناسب (14).

لاس بالماس الطرف الأفضل مع انتصاف الشوط الأول والنتيجة على حالها.

أسينسيو يهدر فرصة هدف محقق وهو بوضع انفراد شبه كامل مع حارس لاس بالماس (24).

بيل يضع ريال مدريد في المقدمة مستفيداً من تمريرة الكرواتي مودريتش المميزة (26).

المغربي أشرف حكيمي يلعب مكان ناتشو الذي يبدو يعاني من بعض الألم.

بنزيمة يضيف تاهدف الثاني لريال مدريد من ركلة جزاء (39).

انتهاء الشوط الأول بتقدم ريال مدريد 2-0.

بيل يضيف الهدف الثاني له والثالث لصالح ريال مدريد من ركلة جزاء (51).