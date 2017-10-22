ملخص واهدف مباراة ريال مدريد وإيبار

متابعة: مازن الريس

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وانتصر ريال مدريد على ضيفه إيبار 3-0 الأحد في المرحلة التاسعة من مسابقة الدوري الإسباني ليعود إلى المركز الثالث برصيد 20 نقطة مقلصاً الفارق مع برشلونة المتصدر إلى خمس نقاط.

وسجّل أهداف ريال مدريد وإيبار كلّ من باولو أوليفيرا (بالخطأ في مرمى فريقه) في الدقيقة 18 وماركو أسينسيو (28) والبرازيلي مارسيلو (82).

ووجد ريال مدريد اليوم نفسه في موقف لم يعتد عليه قبل المباراة، باحتلاله المركز الرابع خلف برشلونة وفالنسيا وأتلتيكو مدريد.

تفاصيل مباراة ريال مدريد وإيبار

الشوط الأول

إيسكو يهدد مبكراً بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء عقب استلامه تمريرة مميزة من أسينسيو لكن ديميتروفيتش يتصدى ببراعة (2).

رد إيبار يأتي في الدقيقة الخامسة من تسديدة لخوان جوردان دون تغيير في النتيجة.

ريال مدريد لم يدخل أجواء اللقاء في أول ربع ساعة وسط تمركز جيد من لاعبي إيبار.

ريال مدريد يفتتح التسجيل بهدف عكسي من لاعب إيبار البرتغالي باولو أوليفرا عقب عرضية مميزة من أسينسيو (18).

إيبار كاد يغالط ريال مدريد من ركلة حرة مباشرة نفذها خوان جوردان لولا صحوة الحارس البديل كاسيا (24).

أسينسيو يستثمر عرضية إيسكو ويوقع على الهدف الثاني لصالح ريال مدريد (28).

خوسيه يجرب حظه بتسديدة من بعيد تخطئ مرمى ريال مدريد (38).

ريال مدريد يحافظ على النتيجة حتى نهاية الشوط الأول.



الشوط الثاني

الحارس ديميتروفيتش يحرم إيسكو مجدداً من إضافة اسمه في قائمة المسجلين (49).

ريال مدريد يتحكم بالمباراة كما يشاء محافظاً على النتيجة في أول 10 دقائق.

مطالبة إيبار بركلة جزاء بحجة وجود خطأ على كاسيمرو لكن الحكم ألفونسو لا يعلن عن شيء.

رونالدو المنفرد يفشل في وضع الكرة بالمرمى والبديل الفرنسي كريم بنزيمة يسدد بعيداً (66).

ريال مدريد حاول إضافة الهدف الثالث من تسديدة لرونالدو بعد مجهود فردي رائع للبديل مارسيلو الذي أرسل كرة عرضية، إلا أنّ رونالدو يسدد الكرة خارج الشباك (79).

مارسيلو يوقع على الهدف الثالث مترجماً جملة تكتيكية مميزة لفريقه ريال مدريد.

الحظ يعاند رونالدو مجدداً بتصدي حارس إيبار لكرته القوية (88).

من أبرز الغائبين عن مباراة ريال مدريد وإيبار ؟

دخل ريال مدريد بصفوف منقوصة أمام إيبار، وذلك نظراً لغياب كلٌّ من الكوستاريكي كيلور نافاس وكارفاخال والويلزي غاريث بيل والكرواتي كوفاسيتش، لكن ذلك لم يدفع زيدان للاعتماد على العربي المغربي أشرف حكيمي كبديل لكارفاخال في التشكيلة الأساسية بعد المستوى الجيد الذي قدمه في مباراة ريال مدريد وتوتنهام الأخيرة.

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