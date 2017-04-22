الكلاسيكو: نهاية قضية مشاركة نيمار

وكان برشلونة قدّم استئنافاً لوقف تنفيذ عقوبة إيقاف نيمار ثلاث مباريات نفذ منها واحدة حتى الآن.

وقالت "تاد" إنها لم تنجح في عقد اجتماع لأعضائها اليوم للبت في الاستئناف.

وكان مدرب برشلونة لويس إنريكي أعلن أنه مستعد للعب بنيمار أو بدون نيمار في محاولة منه لرفع معنويات لاعبيه بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا أمام يوفي قبل أيام.