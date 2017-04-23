الدوري الإسباني

الكلاسيكو: ميسي موجود برشلونة يسجل

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أدرك الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي التعادل لكتيبة برشلونة (1-1) بعد أن راوغ كارفاخال وأسكن الكرة بمهارة في شباك ريال مدريد.

-    أول هدف لميسي في الكلاسيكو منذ 23 أذار/مارس 2014.

-    ميسي يدوّن هدفه 22 في تاريخ مواجهات الكلاسيكو في كل المسابقات. 

-    ميسي أفضل هداف في تاريخ الكلاسيكو في مسابقة الدوري الإسباني برصيد 15 هدفاً.

-    شارك ميسي في 35 هدفاً من 34 مواجهة في الكلاسيكو (22 هدفاً و13 تمريرة حاسمة). 

-    بات ميسي أفضل هدافي الكلاسيكو  في ملعب السانتياغو بيرنابيو برصيد 9 أهداف مشاركة مع كل من راؤول والنجم الراحل ألفريدو دي ستيفانو.  

 