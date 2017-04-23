الكلاسيكو: ميسي موجود برشلونة يسجل

- أول هدف لميسي في الكلاسيكو منذ 23 أذار/مارس 2014.

- ميسي يدوّن هدفه 22 في تاريخ مواجهات الكلاسيكو في كل المسابقات.

- ميسي أفضل هداف في تاريخ الكلاسيكو في مسابقة الدوري الإسباني برصيد 15 هدفاً.

- شارك ميسي في 35 هدفاً من 34 مواجهة في الكلاسيكو (22 هدفاً و13 تمريرة حاسمة).

- بات ميسي أفضل هدافي الكلاسيكو في ملعب السانتياغو بيرنابيو برصيد 9 أهداف مشاركة مع كل من راؤول والنجم الراحل ألفريدو دي ستيفانو.