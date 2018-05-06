الكلاسيكو مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر

- هدف د 72. على حين غرة، غاريث بايل يباغت تير شتيغن بتسديدة قوية ومركزة تسكن الشباك.

- د 70 ميسي ينفرد بالحارس نافاس بعد تمريرة طويلة من سواريز لكن الحارس الكوستاريكي يتعملق في الإبعاد.

- برشلونة بعشر لاعبين أفضل من غريمه، وأفضل من برشلونة الشوط الأول.

- د 58 فالفيردي يخرج إنييستا في آخر كلاسيكو له، ويدخل لاعباً صلباً بحاجة إليه هو البرازيلي باولينيو.

- هدف د 52 ميسي يسجل الهدف الثاني لبرشلونة، بعد أن تلقى تمريرة ممتازة من سواريز، لكن الإعادة أظهرت خطأ واضحاً من الأوروغوياني على الفرنسي فاران.

- د 52 أسينسيو يسدد بقوة لكن تير شتيغن يمسك بثقة ويعيد الكرة للعب بسرعة فائقة.

- في المقلب الآخر، سيميدو يدخل مكان البرازيلي كوتينيو لتعويض طرد سيرجي روبيرتو.

- زيدان يُخرج كريستيانو رونالدو في إجراء احترازي ربما بعد آلامه التي بدت في المباراة ويدخل أسينسيو.

بداية الشوط الثاني

4 فقط من آخر 18 بطاقة حمراء في الكلاسيكو كانت للاعبي برشلونة.

رونالدو سجل الهدف رقم 400 للريال في الكلاسيكو.

- نهاية شوط أول عنيف بالتعادل 1-1 في الكلاسيكو.

- د 45+2 المناوشات تطورت إلى عنف ما أدّى لطرد سيرجيو روبيرتو من برشلونة، بعد اعتدائه الواضح على مارسيلو الذي بدأ بالاستفزاز.

- على الرغم من أنه كلاسيكو لإثبات الذات، إلا أن المناوشات والصراعات الفردية الخشنة لم تتوقف وقد بلغت ذروتها بضرب واضح من راموس لسواريز وميسي لراموس.

- محاولة غير مكتملة من ميسي وسواريز، لكن وسط وهجوم برشلونة غير حاضرين بالقوة المعتادة

- دفاع برشلونة يحتاج لإعادة النظر في الشوط الثاني إذا ما أراد الخروج منتصراً في هذا اللقاء. بالأخص جهة سيرجي روبيرتو.

كريستيانو رونالدو يصبح ثاني أفضل هداف في تاريخ الكلاسيكو في جميع المسابقات (18 هدفاً) يتساوى مع ألفريدو دي ستيفانو (18 هدفاً)، وكلاهما خلف ميسي (25 هدفاً)

- د 27 رونالدو ينفرد بتير شتيغن لكن الأخير ينقذ الموقف بخروج ممتاز، ثم أخرى كتسديدة للدون مرت بجانب القائم الكاتالوني. وسط تفوق واضح للفريق الملكي.

- ريال مدريد يلعب بتحرر كامل وبندية عالية، الدون كاد أن يضيف الثاني برأسية قوية لكنها علت العارضة د 24.

- هدف د 14 رونالدو يرد بقوة بهدف من صناعة رأس الفرنسي كريم بنزيمة بعد أن رفعها طوني كروس. أكلمها البرتغالي الفذ في المرمى رغم المضايقة الشديدة من بيكيه.

- هدف د 10 لويس سواريز يشعل الفرحة الأولى في ملعب كامب نو مستغلاً كرة سيرجي روبيرتو التي انطلق بها من الناحية اليمنى مرتدة على مرمى الفريق الملكي.

- د 7 أول تسديدة على المرمى كانت ضعيفة من كريستيانو رونالدو على مرمى تير شتيغن.

- بعد مرور 5 دقائق، يبدو برشلونة أكثر اندفاعاً بطبيعة الحال على أرضه تجاه مرمى منافسه لكن لا فرص خطيرة بداية اللقاء.

- الحكم أليخاندرو هيرنانديز يطلق صافرة بداية الكلاسيكو على ملعب كامب نو التاريخي.

- هذا هو الكلاسيكو رقم 238 في جميع المنافسات – فاز برشلونة 93 مرة مقابل 95 لريال مدريد (ت 49).

⏰ 10 minutes to go for #ElClásico - a reminder of the Barça XI 💪 #ForçaBarça 🔵🔴 pic.twitter.com/vsgdQQIOHa — FC Barcelona 🏆🏆 (@FCBarcelona) May 6, 2018

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مباراة برشلونة وريال مدريد ستكون في الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة وستبث حصرياً على: beIN SPORTS HD 1 beIN SPORTS HD 3 beIN SPORTS HD 11 beIN SPORTS 4k



تقديم مباراة الكلاسيكو

انتهى موسم كرة القدم الاسبانية عملياً: برشلونة حسم ثنائية الدوري والكأس، وريال مدريد يركز على لقب ثالث توالياً في دوري أبطال أوروبا. إلا أن "كلاسيكو" الغريمين يوم الأحد، يأتي بتحدي "الشرف": رغبة ريال في رد خسارته المذلة على أرضه، وتعكير سعي برشلونة لإنهاء الموسم دون خسارة.

"كلاسيكو الشرف" هو العنوان الذي اختارته صحيفة "ماركا" المدريدية للمباراة.

في ملعب كامب نو في برشلونة، ستتجدد المواجهة بين النادي الملكي ونجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، والنادي الكاتالوني ونجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، ضمن المرحلة 36 من "الليغا". اللاعبان اللذان تقاسما في الأعوام العشرة الأخيرة جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، يختصران المواجهة الدائمة بين فريقين لا تنحصر المنافسة بينهما على أرض الملعب، بل تتعداها إلى العلاقة الدائمة الاضطراب بين الحكومة المركزية وكاتالونيا، والتي ساءت في الأشهر الماضية بعد استفتاء الاقليم على الاستقلال.

وبعد الخسارة القاسية التي تلقاها في سانتياغو برنابيو (صفر-3) في نهاية العام الماضي، يسعى ريال إلى رد الاعتبار في كامب نو، مدفوعاً بأدائه اللافت هذا الموسم أيضاً في المسابقة المحفوظة باسمه، دوري الأبطال، مع بلوغه المباراة النهائية لمواجهة ليفربول الانكليزي، باحثاً عن تعزيز رقمه القياسي الحالي (12 لقباً).

أما برشلونة الذي سيودع في نهاية الموسم الحالي قائده التاريخي أندريس إنييستا، فلم يتمكن من عكس هيمنته المحلية على الصعيد القاري، إذ خرج بشكل مفاجىء من الدور الربع النهائي للمسابقة الأوروبية الأم، بخسارته إياباً أمام روما (صفر-3) بعد تقدمه المريح ذهاباً على ملعبه 4-1.

يسعى برشلونة لإنهاء الموسم للمرة الأولى من دون خسارة، ويصبح ثالث فريق في تاريخ البطولة يحقق ذلك، والأول حققه ريال مدريد في موسم 1931-1932 (علماً أن الموسم في حينه كان يحتوى من 18 مباراة فقط بدلاً من 38 حالياً).

وقبل مباراة الأحد، حقق النادي الكاتالوني 26 فوزاً وثمانية تعادلات في 34 مباراة من 38 هذا الموسم.

لم يتكف برشلونة بذلك. فهو أول فريق إسباني في القرن الحالي يحسم لقب البطولة قبل أربع مباريات من نهاية الموسم.

وخلال هذا المسار، بات برشلونة حامل الرقم القياسي في عدد المباريات المتتالية دون خسارة (34 حالياً، مقابل 32 لريال سوسييداد في العام 1980).

مكن هذا الأداء النادي الكاتالوني من حسم لقبه الخامس والعشرين في الليغا (الثاني من حيث عدد الألقاب خلف ريال مع 33). وفي حال تمكنه من تفادي الخسارة أمام مدريد، تبدو مهمة إنهاء الموسم دون خسارة غير صعبة، اذ تنتظره مواجهات سهلة نسبياً ضد فياريال، ليفانتي، وريال سوسييداد.