الكلاسيكو في حقبة التسعينات

مع اقتراب كلاسيكو العالم بين ريال مدريد وبرشلونة نتحدث عن أبرز المواجهات وأهم الأرقام والحقائق ونتذكر النجوم والأساطير التي حفرت اسماءها بأحرف من ذهب في سجلات تاريخ تلك المواجهات الكبرى.

حقبة التسعينات والتي انطلقت منذ العام 1990 واستمرت حتى العام 2000 شهدت مواجهات تاريخية لا تنسى عبر 20 مباراة كبرى أقيمت بين ريال مدريد وبرشلونة ضمن مسابقة دوري الدرجة الأولى الإسباني، شاهدوا هذا الفيديو وتعرفوا على انتصارات ريال مدريد وبرشلونة في تلك الفترة ومن هم أبرز نجوم الكلاسيكو؟ ومن هو الفريق الأكثر فوزاً وتهديفاً؟