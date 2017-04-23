الكلاسيكو: حقائق سريعة عن كريستيانو رونالدو وميسي

وفيما يلي بعض الحقائق السريعة حول اللاعبين في الكلاسيكو:

- بثلاثيته في 2014، تجاوز ليونيل ميسي حصيلة ألفريديو دي ستيفانو (18) كهداف الكلاسيكو التاريخي (21) في 33 مباراة 14 منها في الليغا.

- منذ تلك المباراة خاض ميسي 6 مباريات كلاسيكو في جميع المنافسات دون تسجيل – أطول فترة صيام له أمام ريال مدريد.

- شارك ميسي في 34 هدفاً في الكلاسيكو (جميع المسابقات)، بواقع 13 تمريرة حاسمة و21 هدفاً.

- لرونالدو تمريرة حاسمة واحدة فقط في الكلاسيكو (جميع المسابقات).

- حصد ليونيل ميسي نقاطاً لفريقه أكثر من أي لاعب آخر هذا الموسم في الليغا (17 نقطة من 29 هدفاً) – ألفارو موراتا في المركز الثالث فيما يتعلق بهذه الاحصائية (13 نقطة من 12 هدفاً).

- سجل كريستيانو رونالدو 16 هدفاً في الكلاسيكو في جميع المنافسات – إنه الهداف الثالث بعد ليونيل ميسي (21) وألفريدو دي ستيفانو (18).

- سجل كريستيانو رونالدو 5 أهداف في 12 مباراة كلاسيكو لعبها في البرنابيو في جميع المنافسات – 3 منها سجلها من ركلات جزاء.

- لدى كريستيانو رونالدو 6 إنذارات في الكلاسيكو بينما في رصيد ميسي 5 إنذارات في الكلاسيكو.