وكان النادي الملكي سمى سولاري مدرباً مؤقتاً في 29 تشرين الأول/أكتوبر الماضي خلفاً للمدرب المقال جولن لوبيتيغي، بعد خسارة الفريق المذلة أمام مضيفه برشلونة متصدر الدوري وحامل اللقب 1-5 في ملعب كامب نو.

"سولاري يستحق الاستمرار": عناوين تصدرت صفحات الصحف الإسبانية، وأشادت بالمدرب الذي ينتهي عقده المؤقت بموجب لوائح الاتحاد الإسباني لكرة القدم اليوم الاثنين، والمتوقع استمراره في مهماته بعد النتائج المميزة التي حققها الفريق تحت قيادته.

آخر الانتصارات الفوز على سلتا فيغو (4-2) في الدوري الأحد، والعودة على مسافة أربع نقاط من المتصدر برشلونة الذي سقط 3-4 أمام ضيفه ريال بيتيس في المرحلة 12. وحقق ريال مدريد تحت قيادة الأرجنتيني (42 عاماً) أربعة انتصارات في كل المسابقات التي خاضها، وسجل 15 هدفاً واهتزت شباكه مرتين فقط، وهي البداية الأفضل لمدرب مع الفريق الملكي في مبارياته الأربع الأولى.

وعنونت صحيفة "ماركا" الأكثر قراءة في إسبانيا في صدر صفحتها الأولى "سولاري محظوظ"، مع نشر صورة للمهاجم الفرنسي كريم بنزيمة، صاحب الهدفين في مرمى سلتا فيغو. وقالت "هذه هي الصورة الأفضل لبنزيمة. الريال استعاد مجدداً قوته الضاربة".

والشيء عينه تناولته صحيفة "آس" في صفحتها الأولى بنشرها:"يستحق سولاري الاستمرار مع 15 هدفاً في أربع مباريات".

وفي برشلونة، توصلت الصحف الكاتالونية إلى اقتناع بان أزمة ريال مدريد، التي بلغت ذروتها مع إقالة المدرب جولن لوبيتيغي وتعيين سولاري خلفاً له، انتهت وقالت صحيفة "سبورت" الكاتالونية في صفتحتها الأولى "لاعبو ريال مدريد يمددون عقد سولاري".

وأشارت صحيفة "ماركا"، بأنه لن يكون هناك أي تعليق رسمي متوقع صدوره الاثنين من حيث المبدأ من نادي ريال مدريد في شأن تثبيت عقد سولاري. إلا أن هذه النقص في التواصل يؤكد، في مضمونه، أن النادي تخلى عن فكرة الحل الخارجي (الاستعانة بالمدربين الإيطالي أنطونيو كونتي والإسباني روبرتو مارتينيز وغيرهما ...) مع تقديم خيار الإبقاء على سولاري، المدرب السابق للفريق الرديف في النادي.

وكتب مدير صحيفة "آس" ألفريدو ريلانيو في مقالته "حصد ريال مدريد كل النقاط من أجل (...) منح سولاري الرصيد الكافي للبقاء".

وتابع "وصل إلى النادي بصفة مدرب موقت، لعدم وجود منافس له، إلا أنه ومع نهاية فترة الاستعانة به بصفة مؤقتة جاءت الانتصارات الأربعة التي حققها الفريق، لتعزز رصيده بشكل مقنع. هناك أيضاً الاهداف الـ 15 التي سجلها اللاعبون مقابل اهتزاز الشباك مرتين فقط، فضلاً عن الانطباع عن إدارة جيدة للأمور".