الدوري الإسباني - ميسي يحفظ ماء وجه برشلونة مجدداً

ورفع برشلونة رصيده إلى 35 نقطة من 17 مباراة وتراجع إلى المركز الثالث بفارق نقطة عن إشبيلية الفائز على ريال سوسييداد 4-صفر السبت وخمس نقاط عن غريمه ريال مدريد المتصدر الذي سحق غرناطة 5-صفر ولعب مباراة أقل.



وهذه المباراة الثانية على التوالي التي يفشل فيها برشلونة بتحقيق الفوز، بعد خسارته على أرض أتلتيك بلباو 1-2 الخميس في ذهاب الدور ثمن النهائي من الكأس.



ودفع مدرب برشلونة لويس إنريكي بتشكيلة قوية ضمت الثلاثي ميسي والبرازيلي نيمار والأوروغياني لويس سواريز.



لكن فياريال تقدم مطلع الشوط الثاني بعد هجمة مرتدة وتمريرة وصلت إلى الايطالي نيكولا سانسوني ترجمها في شباك الحارس الألماني مارك اندريه تير شتيغن (50).



وكاد برشلونة يعادل لكن ميسي سدد في القائم الأيمن من داخل المنطقة (73).



وفي وقت كان فريق الغواصات الصفراء يتجه نحو تحقيق الفوز على خصمه الكاتالوني، ضرب ميسي بقوة من ركلة حرة على حافة المنطقة سددها في الزاوية اليمنى العليا لمرمى فياريال (90).



ورفع ميسي رصيده إلى 13 هدفا في صدارة ترتيب الهدافين بفارق هدف عن زميله سواريز.



